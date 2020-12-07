С сегодняшнего дня ДТЭК будет сотрудничать с Министерством образования и науки Украины. Коллеги из министерства распространят инновационные запросы ДТЭК по всем учебным заведениям. Это позволит студентам работать над реальными бизнес-кейсами и даст возможность пилотировать идею в реальных условиях, если она подойдет.

Более того, ДТЭК получит возможность сотрудничать с лучшими молодыми талантами Украины.

Читайте также: Innovation DTEK получил 59 решений для бизнесов через платформу открытых инноваций

Директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе напомнил, что летом этого года компания запустила платформу по сбору инновационных идей openinnovation.dtek.com, на которой опубликовано запросы ДТЭК. С ее помощью компания ищет инновационные идеи направленные, в частности, на повышение уровня безопасности, эффективности бизнеса и экологичности производств.

В Украине много талантливой молодежи с огромным потенциалом, которая может предложить прорывные идеи и технологии, поэтому ДТЭК рад активно с ней сотрудничать, делиться опытом и экспертизой.

Если ДТЭК заинтересуется идеей или технологией, то компания готова дорабатывать ее совместно с автором, делиться своей экспертизой и запустить пилот в условиях работы реального бизнеса. Мы уверены, что сотрудничество с университетами и образовательными платформами является одним из ключевых инструментов поиска инновационных решений. Большое спасибо Министерству образования и науки Украины за поддержку,

– отметил директор по инновациям ДТЭК.

Привлечение студентов, аспирантов, докторантов и преподавателей высших учебных заведений к поиску и реализации инновационных идей и технологий при решении вопросов безопасности, эффективности бизнеса и экологичности производств – один из важных путей улучшения экономики страны.

"Мы открываем новые возможности для молодых ученых путем введения взаимодействия с экспертами от бизнеса",

– отметил первый заместитель Министра образования и науки Украины Николай Кизим.

Примечательно: ДТЭК подготовил тест на знание инновационных технологий в энергетике: детали

Меморандум также предусматривает проведение образовательных мероприятий для студентов, аспирантов, докторантов и преподавателей высших учебных заведений, оказание консультативной помощи по вопросам, которые имеют общий интерес, обмен опытом сотрудничества со студентами, стартап-командами, экспертами от бизнеса.