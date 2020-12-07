Від сьогодні ДТЕК співпрацюватиме з Міністерством освіти та науки України. Колеги з міністерства розповсюдять інноваційні запити ДТЕК по всім навчальним закладам. Це дозволить студентам працювати над реальними бізнес-кейсами та дасть можливість пілотувати ідею в реальних умовах, якщо вона підійде.

Ба більше, ДТЕК отримає можливість співпрацювати з найкращими молодими талантами України.

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Директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе нагадав, що влітку цього року компанія запустила платформу зі збору інноваційних ідей openinnovation.dtek.com, на якій опубліковано запити ДТЕК. За її допомогою компанія шукає інноваційні ідеї спрямовані, зокрема, на підвищення рівня безпеки, ефективності бізнесу та екологічності виробництв.

В Україні багато талановитої молоді з величезним потенціалом, яка може запропонувати проривні ідеї та технології, тому ДТЕК радий активно з нею співпрацювати, ділитися досвідом та експертизою.

Якщо ДТЕК зацікавиться ідеєю або технологією, то компанія готова доопрацьовувати її спільно з автором, ділитися своєю експертизою і запустити пілот в умовах роботи реального бізнесу. Ми впевнені, що співпраця з університетами та освітніми платформами є одним із ключових інструментів пошуку інноваційних рішень. Велика подяка Міністерству освіти та науки України за підтримку,

– наголосив директор з інновацій ДТЕК.

Залучення студентів, аспірантів, докторантів та викладачів закладів вищої освіти до пошуку та реалізації інноваційних ідей і технологій при розв’язанні питань рівня безпеки, ефективності бізнесу та екологічності виробництв – один з важливих шляхів покращення економіки країни.

"Ми відкриваємо нові можливості для молодих науковців шляхом запровадження взаємодії з експертами від бізнесу",

– зазначив перший заступник Міністра освіти та науки України Микола Кизим.

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Меморандум також передбачає проведення освітніх заходів для студентів, аспірантів, докторантів та викладачів закладів вищої освіти, надання консультативної допомоги з питань, що мають спільний інтерес, обмін досвідом співпраці зі студентами, стартап-командами, експертами від бізнесу.