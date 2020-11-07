В ноябре ассортимент онлайн-магазина Tesla пополнился интересным продуктом. Компания выпустила брендированную текилу в виде электрической молнии. Несмотря на достаточно высокую цену, вся партия продукта была распродана за считанные часы.

В 2020 году первоапрельская шутка Илона Маска двухлетней давности стала реальным продуктом, рассказывают Инновации 24.

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История Tesla Tequila берет свое начало в 2018 году, когда электромобиль Model 3 не сработал и компания была на грани банкротства. Именно тогда, 2 апреля, Маск опубликовал серию юмористических твитов. Он в очередной раз высмеял скептиков, которые не верят в новейший электромобиль.

Несмотря на многочисленные попытки привлечь деньги, в частности наиболее отчаянную – массовая распродажа пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla стала полным банкротом. Таким банкротом, что вы в это не поверите, – написал Маск.

Примечательно, что сегодня Tesla – успешная компания, рыночная капитализация которой превысила 400 миллиардов долларов.

"Илон был найден без сознания возле Тесла Model 3 среди бутылок "Теслакилы" со следами слез, которые все еще видны на его щеках"

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1 — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018

"Визуальная проекция"

"Вы пьете #teslatequila и напиваетесь. Затем прыгаете в свою Tesla Model X и она доставляет вас домой"

Tesla always thinking ahead



You drink #teslatequila and get drunk



Then you jump in your Tesla model X and it drives you home pic.twitter.com/CPCQz6Cf4w — COURIER WITH HOBO (@hobo_group) November 6, 2020

Пошутили и не забыли

В октябре компания зарегистрировала торговую марку Teslaquila, однако Маска предупредили: если он намерен выпускать текилу, необходимо заключить соглашение с авторизованным производителем, придерживаться определенных стандартов и получить разрешение в Институте промышленной собственности Мексики.

Впоследствии партнером предпринимателя стал калифорнийский производитель Nosotros Tequila. Отмечают, что эксклюзивный напиток от Tesla – это мелкосерийная премиальная текила Аньехо из натурального сока голубой агавы. Согласно рецептуре ее выдерживают в дубовых бочках от одного до трех лет. В свою очередь, выдержка Tesla Tequila составляет 15 месяцев.

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Цена

Tesla Tequila – премиальный алкоголь. Лимитированный напиток разливают в необычные стеклянные бутылки в форме молнии. Стоимость одной бутылки объемом 0,75 литра составляет 250 долларов.

Купить текилу от Илона Маска не так просто: продают не более двух единиц в одни руки, а доставка работает для отдельных штатов, ведь это регламентировано законом США. Кроме того, покупатель должен достичь более 21 года.

Первая партия была распродана за несколько часов. Отмечают, что поставки по предварительным заказам начнутся до конца этого года. Планируют ли запуск дополнительных партий товара – не уточняется.

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Первые распаковки Tesla Tequila – покупатели уже делятся впечатлениями в сети

First Look At Tesla Tequila With "Handcrafted by Skilled Glass Artisans" Bottlehttps://t.co/BGhlFtqVyl — Vincent ? (@vincent13031925) November 7, 2020

Добавим, изобретатель и миллиардер Илон Маск известен уникальным талантом превращать собственные шутки в прибыльный бизнес. Стоит вспомнить только транспортный стартап – строительство подземных тоннелей – The Boring Company – основанный в 2016 году. Уже в 2017 году компания начала продавать брендированный мерч – черные кепки с белой надписью "The Boring Company". Маск пообещал, что компания выпустит огнемет, если удастся продать 50 тысяч кепок. В начале 2018 предприниматель объявил о начале продаж и предзаказа 20 тысяч безопасных огнеметов нового поколения стоимостью 500 долларов. Всю партию раскупили за считанные дни.

Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет. Или он спасет вас от орды нежити, или мы вернем деньги, – написал Маск в Twitter.

Эксклюзивная Tesla Tequila от Илона Маска: смотрите видео