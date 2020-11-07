У листопаді асортимент онлайн-магазину Tesla поповнився цікавим продуктом. Компанія випустила брендовану текілу у вигляді електричної блискавки. Попри достатньо високу ціну, уся партія продукту була розпродана за лічені години.

У 2020 році першоквітневий жарт Ілона Маска дворічної давнини став реальним продуктом, розповідають Інновації 24.

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Історія Tesla Tequila бере свій початок у 2018 році, коли електромобіль Model 3 не спрацював і компанія була на межі банкрутства. Саме тоді, 2 квітня, Ілон Маск опублікував серію гумористичних твітів. Він вкотре висміяв скептиків, які не вірять у новітній електромобіль.

Незважаючи на численні спроби залучити гроші, зокрема найбільш відчайдушну – масовий розпродаж великодніх яєць, ми з сумом повідомляємо, що Tesla стала повним банкрутом. Таким банкрутом, що ви в це не повірите, – написав Маск.

Примітно, що сьогодні Tesla – успішна компанія, ринкова капіталізація якої перевищила 400 мільярдів доларів.

"Ілон був знайдений без свідомості біля Тесла Model 3 серед пляшок "Теслакіли" зі слідами сліз, які все ще видніються на його щоках"

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1 — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018

"Візуальна проєкція"

"Ви п'єте #teslatequila і напиваєтеся. Потім стрибаєте у свою Tesla Model X і вона доставляє вас додому"

Tesla always thinking ahead



You drink #teslatequila and get drunk



Then you jump in your Tesla model X and it drives you home pic.twitter.com/CPCQz6Cf4w — COURIER WITH HOBO (@hobo_group) November 6, 2020

Пожартували й не забули

У жовтні компанія зареєструвала торгову марку Teslaquilа, однак Маска попередили: якщо він має намір випускати продукт, необхідно укласти угоду з авторизованим виробником, дотримуватися певних стандартів та отримати дозвіл в Інституті промислової власності Мексики.

Згодом партнером підприємця став каліфорнійський виробник Nosotros Tequila. Зазначають, що ексклюзивний напій від Tesla – це дрібносерійна преміальна текіла Аньехо з натурального соку блакитної агави. Згідно з рецептурою її витримують в дубових бочках від одного до трьох років. Натомість витримка Tesla Tequila становить 15 місяців.

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Ціна

Tesla Tequila – преміальний алкоголь. Лімітований напій розливають у незвичайні скляні пляшки в формі блискавки. Вартість однієї пляшки об'ємом 0,75 літра складає 250 доларів.

Придбати текілу від Ілона Маска не так просто: продають не більше двох одиниць в одні руки, а доставка працює лише для окремих штатів, адже це регламентовано законом США. Крім того, покупець має досягнути більш як 21 року.

Перша партія була розпродана за декілька годин. Відзначають, що поставки за попередніми замовленнями почнуться до кінця цього року. Чи планують запуск додаткових партій товару – не уточнюється.

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Перші розпаковування Tesla Tequila – покупці вже діляться враженнями у мережі

First Look At Tesla Tequila With "Handcrafted by Skilled Glass Artisans" Bottlehttps://t.co/BGhlFtqVyl — Vincent ? (@vincent13031925) November 7, 2020

Додамо, винахідник та мільярдер Ілон Маск відомий унікальним талантом перетворювати власні жарти у прибутковий бізнес. Варто згадати лише транспортний стартап – будівництво підземних тунелів – The Boring Company, заснований у 2016 році. Вже у 2017 році компанія почала продавати брендований мерч – чорні кепки з білим написом "The Boring Company". Маск пообіцяв, що компанія випустить вогнемет, якщо вдасться продати 50 тисяч кепок. На початку 2018 року підприємець оголосив про початок продажів та передзамовлення 20 тисяч безпечних вогнеметів нового покоління вартістю 500 доларів. Усю партію розкупили за лічені дні.

Коли трапиться зомбі-апокаліпсис, ви будете раді, що купили вогнемет. Або він врятує вас від орди нежиті, або ми повернемо гроші, – написав Маск у Twitter.

Ексклюзивна Tesla Tequila від Ілона Маска: дивіться відео