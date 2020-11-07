Не жартував: Ілон Маск випустив брендований алкогольний напій – скільки коштує Tesla Tequila
У листопаді асортимент онлайн-магазину Tesla поповнився цікавим продуктом. Компанія випустила брендовану текілу у вигляді електричної блискавки. Попри достатньо високу ціну, уся партія продукту була розпродана за лічені години.
У 2020 році першоквітневий жарт Ілона Маска дворічної давнини став реальним продуктом, розповідають Інновації 24.
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Історія Tesla Tequila бере свій початок у 2018 році, коли електромобіль Model 3 не спрацював і компанія була на межі банкрутства. Саме тоді, 2 квітня, Ілон Маск опублікував серію гумористичних твітів. Він вкотре висміяв скептиків, які не вірять у новітній електромобіль.
Незважаючи на численні спроби залучити гроші, зокрема найбільш відчайдушну – масовий розпродаж великодніх яєць, ми з сумом повідомляємо, що Tesla стала повним банкрутом. Таким банкрутом, що ви в це не повірите, – написав Маск.
"Ілон був знайдений без свідомості біля Тесла Model 3 серед пляшок "Теслакіли" зі слідами сліз, які все ще видніються на його щоках"
"Візуальна проєкція"
"Ви п'єте #teslatequila і напиваєтеся. Потім стрибаєте у свою Tesla Model X і вона доставляє вас додому"
У жовтні компанія зареєструвала торгову марку Teslaquilа, однак Маска попередили: якщо він має намір випускати продукт, необхідно укласти угоду з авторизованим виробником, дотримуватися певних стандартів та отримати дозвіл в Інституті промислової власності Мексики.
Згодом партнером підприємця став каліфорнійський виробник Nosotros Tequila. Зазначають, що ексклюзивний напій від Tesla – це дрібносерійна преміальна текіла Аньехо з натурального соку блакитної агави. Згідно з рецептурою її витримують в дубових бочках від одного до трьох років. Натомість витримка Tesla Tequila становить 15 місяців.
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Ціна
Tesla Tequila – преміальний алкоголь. Лімітований напій розливають у незвичайні скляні пляшки в формі блискавки. Вартість однієї пляшки об'ємом 0,75 літра складає 250 доларів.
Придбати текілу від Ілона Маска не так просто: продають не більше двох одиниць в одні руки, а доставка працює лише для окремих штатів, адже це регламентовано законом США. Крім того, покупець має досягнути більш як 21 року.
Перша партія була розпродана за декілька годин. Відзначають, що поставки за попередніми замовленнями почнуться до кінця цього року. Чи планують запуск додаткових партій товару – не уточнюється.
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Перші розпаковування Tesla Tequila – покупці вже діляться враженнями у мережі
Коли трапиться зомбі-апокаліпсис, ви будете раді, що купили вогнемет. Або він врятує вас від орди нежиті, або ми повернемо гроші, – написав Маск у Twitter.
Ексклюзивна Tesla Tequila від Ілона Маска: дивіться відео
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