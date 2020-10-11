Американский стартап Bespoken Spirits разработал новую технологию ускорения выдержки виски. Она позволяет сохранять вкус напитка и может пригодиться компаниям, которые понесли убытки из-за пандемии COVID-19.

Компании удалось привлечь финансирование в размере 2,6 миллиона долларов. Среди ее инвесторов, в частности, есть известный бейсболист Дерек Джетер, сообщает Techcrunch.

К теме Как распознать подделку дорогого виски, не открывая бутылку: ученые придумали способ

Технология ACTivation

Bespoken Spirits - не первая компания, которая пытается уменьшить время, необходимое для выдержки виски. Однако ее владельцы заверили, что они первыми объединили это с подходом на основе машинного обучения.

Вместо того чтобы помещать спирт в бочку и просто ждать, пока природа сделает свое дело, мы используем технологию ACTivation – с буквами A, C и T. Они означают аромат, цвет и вкус,

– объяснил Стю Аарон, основатель компании.

"Она позволяет контролировать процесс и химические реакции. Поэтому нам удается изготовить уникальный спирт премиум-качества, мы имеем возможность делать это всего за несколько дней, а не десятилетий", – добавил он.