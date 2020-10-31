Илон Маск спросил, стоит ли Tesla создавать работа женщину-кошку: сеть взорвалась мемами
Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск опубликовал опрос в Twitter, что касается потенциального выпуска работа в виде девушки-кошки. Пользователи социальной сети с восторгом восприняли идею и начали охотно предлагать инженеру свои варианты разработки.
Основатель и генеральный директор Tesla спросил подписчиков, стоит ли компании выпустить роботизированную девушку-кошку. Маск предложил два варианта ответа: "безусловно" и "конечно", пишет birdinflight.
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Так, более 81 процента подписчиков проголосовали за первый вариант, и 18 процентов – за второй. К тому же, подписчики восприняли опрос с юмором и начали отвечать в комментариях мемами.
"Читаете мои мысли", – пишет пользователь.
Пользователи Twitter признались, что с нетерпением ждут презентации новинки и готовы потратить на нее любые деньги.
Возможно, я не куплю автомобиль Tesla, но продам душу за работа в виде девушки-кошки со всеми опциями.
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Один из подписчиков сравнил будущего работа с ракетой Falcon 9 от Space X.
"Время пришло! Сделайте это"
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