Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск опубликовал опрос в Twitter, что касается потенциального выпуска работа в виде девушки-кошки. Пользователи социальной сети с восторгом восприняли идею и начали охотно предлагать инженеру свои варианты разработки.

Основатель и генеральный директор Tesla спросил подписчиков, стоит ли компании выпустить роботизированную девушку-кошку. Маск предложил два варианта ответа: "безусловно" и "конечно", пишет birdinflight.

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Так, более 81 процента подписчиков проголосовали за первый вариант, и 18 процентов – за второй. К тому же, подписчики восприняли опрос с юмором и начали отвечать в комментариях мемами.

Tesla should make catgirl robots? — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2020

"Читаете мои мысли", – пишет пользователь.

Пользователи Twitter признались, что с нетерпением ждут презентации новинки и готовы потратить на нее любые деньги.

Возможно, я не куплю автомобиль Tesla, но продам душу за работа в виде девушки-кошки со всеми опциями.

I might not buy a Tesla car but i might sell my soul for a robot Catgirl with All the options like Allllll the options pic.twitter.com/HwlugyylUK — Failing Humanity (@FailingHumanity) October 29, 2020

"Илон Маск объясняет преимущества девушки-кошки"

Один из подписчиков сравнил будущего работа с ракетой Falcon 9 от Space X.

Falcon might, pic.twitter.com/0BEblUs7Zx — Project Rocket Girls Official (@PJ_Rocket_Girls) October 29, 2020

"Время пришло! Сделайте это"

"Генетически модифицированные девушки-кошки от Илона Маска"

genetically modified cat girls from Elon Musk pic.twitter.com/j1h30iJRA8 — Kateling (@Kateling17) October 29, 2020

"Между путешествием на Марс и девушкой-кошкой я выберу девушку-кошку"

Between travel to Mars and catgirl robots I pick catgirl robots pic.twitter.com/uL2vZq3MMs — Martin Kadlec (@BSHarou) October 29, 2020

Читатели начали делать собственные предположения о том, как будет выглядеть новейший робот от Tesla.

If they will look as imagined or something in the middle=,pourquoi pas pas . Kind Beauty will save the world:) pic.twitter.com/igj6DKWysf — Alina Potseluyeva (@AlinaPotselyeva) October 29, 2020