Tesla не отказывается от идеи роботизированной зарядки для беспилотникив: Илон Маск
Недавно основатель Tesla Илон Маск заявил, что роботизированное зарядное устройство для беспилотных автомобилей, идею которого разработали еще в 2015 году, может быть реализовано.
Идея разработки заключается в том, чтобы автомобили заряжались без вмешательства человека. Tesla рассчитывает на это, так как в будущем компания будет владеть автопарком беспилотников, пишет 3dnews.
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Разработчики отмечают, что концепция роботизированной зарядки вполне закономерная. Если электромобили будут эксплуатироваться без водителей, то возможность заряжать их без участия человека в подключении зарядки к автомобилю становится как никогда актуальной.
Что говорит Маск?
Один из подписчиков Илона Маска в Twitter задал вопрос о том, сможет ли электромобиль с новейшим обновлением FSD – опция автопилота Tesla Full Self-Driving – самостоятельно доехать к пользователю, к примеру, из другого города.
Добавим, генеральный директор Tesla отметил, что компания все еще стремится реализовать концепцию автоматизированной зарядки в виде робота-змеи. Однако изобретатель не сообщил, когда идея может быть воплощена в жизнь.
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