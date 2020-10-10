Недавно основатель Tesla Илон Маск заявил, что роботизированное зарядное устройство для беспилотных автомобилей, идею которого разработали еще в 2015 году, может быть реализовано.

Идея разработки заключается в том, чтобы автомобили заряжались без вмешательства человека. Tesla рассчитывает на это, так как в будущем компания будет владеть автопарком беспилотников, пишет 3dnews.​

Интересно: Чуда не произошло: Tesla Supercharger не будет в Украине до 2022 года

Разработчики отмечают, что концепция роботизированной зарядки вполне закономерная. Если электромобили будут эксплуатироваться без водителей, то возможность заряжать их без участия человека в подключении зарядки к автомобилю становится как никогда актуальной.

Что говорит Маск?

Один из подписчиков Илона Маска в Twitter задал вопрос о том, сможет ли электромобиль с новейшим обновлением FSD – опция автопилота Tesla Full Self-Driving – самостоятельно доехать к пользователю, к примеру, из другого города.

Основатель и идейный вдохновитель Tesla ответил, что это вполне возможно, при условии, что компания создаст приспособление для зарядки в виде змеи. Ведь вполне логично, что для успешного путешествия автомобилю потребуется самостоятельно подзарядиться.

Добавим, генеральный директор Tesla отметил, что компания все еще стремится реализовать концепцию автоматизированной зарядки в виде робота-змеи. Однако изобретатель не сообщил, когда идея может быть воплощена в жизнь.