Не хочет и за миллион долларов: Илон Маск передумал продавать трек в виде токена
Известный бизнесмен и изобретатель Илон Маск накануне записал трек в виде NFT-токена. Сначала он намеревался его продать. Однако, похоже, уже отказался от этой идеи.
Источник:твиттер Илона Маска
О своих планах он, как обычно, рассказал на твиттер-странице. Сообщение о продаже песни появилось там 15 марта, а о новом решении – через 2 дня после этого.
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"На самом деле, у меня нет ощущения, что продавать это – правильно. Не буду этого делать", – написал Маск, комментируя свою первую публикацию о записанном треке.
Сообщение, которое он выставил на продажу, содержало композицию с текстом: "NFT – для вашего тщеславия. Компьютеры никогда не спят. Это проверено, это гарантировано".
Оно также содержит короткое видео, на котором изображен трофей с надписью Vanity (с английского – "тщеславие"). Вверху – с надписью NFT, а снизу – HODL.
Как пишет CNBC, за трек в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) Маску предлагали 1 121 000 долларов. Однако, американец все же решил отказаться.
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Что такое NFT-токен: коротко
- Аббревиатура NFT расшифровывается как Non Fungible Token. Украинский – невзаимозаменяемый токен.
- Это особый тип криптовалюты. Представляет собой активы, которые существуют только в собственных криптосистемах.
- Большинство других токенов – взаимозаменяемы. То есть один можно заменить другим, и ничего не изменится.
- Технология NFT работает не так. Ведь каждый такой токен является уникальным, что делает невозможным его подделку.
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