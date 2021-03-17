Известный бизнесмен и изобретатель Илон Маск накануне записал трек в виде NFT-токена. Сначала он намеревался его продать. Однако, похоже, уже отказался от этой идеи.

О своих планах он, как обычно, рассказал на твиттер-странице. Сообщение о продаже песни появилось там 15 марта, а о новом решении – через 2 дня после этого.

Обратите внимание Стоит ли инвестировать в биткойн и при чем здесь Илон Маск: что советует Билл Гейтс

"На самом деле, у меня нет ощущения, что продавать это – правильно. Не буду этого делать", – написал Маск, комментируя свою первую публикацию о записанном треке.

Сообщение, которое он выставил на продажу, содержало композицию с текстом: "NFT – для вашего тщеславия. Компьютеры никогда не спят. Это проверено, это гарантировано".

Actually, doesn’t feel quite right selling this. Will pass. — Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2021

Оно также содержит короткое видео, на котором изображен трофей с надписью Vanity (с английского – "тщеславие"). Вверху – с надписью NFT, а снизу – HODL.

Интересно! HODL – это сленговое слово, которое используют владельцы криптовалюта. Оно имеет целью побудить коллег удерживать ее, а не продавать.

Как пишет CNBC, за трек в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) Маску предлагали 1 121 000 долларов. Однако, американец все же решил отказаться.

Ранее Миллиардер Марк Кьюбан выставил на продажу свою мотивационную цитату в виде NFT: цена

Что такое NFT-токен: коротко