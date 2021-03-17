Не хоче й за мільйон доларів: Ілон Маск передумав продавати трек у вигляді токена
Відомий бізнесмен та винахідник Ілон Маск напередодні записав трек у вигляді NFT-токена. Спочатку він мав намір його продати. Проте, схоже, вже відмовився від цієї ідеї.
Джерело:твітер Ілона Маска
Про свої плани він, як і зазвичай, розповів на своїй твіттер-сторінці. Допис про продаж пісні з'явився там 15 березня, а про нове рішення – через 2 дні після цього.
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"Насправді, я не маю відчуття, що продавати це – правильно. Не буду цього робити", – написав Маск, коментуючи свою першу публікацію про записаний трек.
Допис, який він виставив на продаж, містив композицію з текстом: "NFT – для вашого марнославства. Комп'ютери ніколи не сплять. Це перевірено, це гарантовано".
Він також містить коротке відео, на якому зображений трофей з написом Vanity (з англійської – "марнославство"). Вгорі – з написом NFT, а знизу – HODL.
Як пише CNBC, за трек у вигляді невзаємозамінного токена (NFT) Маску пропонували аж 1 121 000 доларів. Проте, американець все ж вирішив відмовитися.
Раніше Мільярдер Марк Кьюбан виставив на продаж свою мотиваційну цитату у вигляді NFT: ціна
Що таке NFT-токен: коротко
- Абревіатура NFT розшифровується як Non Fungible Token. Українською – невзаємозамінний токен.
- Це особливий тип криптовалюти. Являє собою активи, які існують лише у власних криптосистемах.
- Більшість інших токенів – взаємозамінні. Тобто один токен можна замінити іншим, і нічого не зміниться.
- Технологія NFT працює не так. Адже кожен такий токен є унікальним, що унеможливлює його підробку.
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