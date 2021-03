Предприниматель и инвестор Марк Кьюбан продает одну из своих многочисленных мотивационных цитат. Он разместил лот в форме NFT (невзаимозаменяемый токен). Его цена составляет 1 700 долларов.

Заметим, недавно Кьюбан инвестировал в платформу для создания и продажи NFT – Mintable. Именно там миллиардер разместил свое предложение и сообщил об этом на своей странице в твиттер.

Примечательно Жить как студент: миллиардер Марк Кьюбан рассказал, что помогло ему стать успешным

Что продает

Марк Кьюбан выставил на продажу свою цитату, которая призвана мотивировать людей. Она звучит следующим образом: "Нельзя изменить мир, делая то же самое, что и другие" (Nobody ever changed the world by doing what everyone else was doing). Кроме того, к высказыванию прилагается фото предпринимателя.

Check out my latest NFT ! It's for sale right now !https://t.co/zpVGJ1BQiy — Mark Cuban (@mcuban) March 12, 2021

Другие лоты

Миллиардер также выставил на продажу следующие лоты:

мотивационный видеоролик The UnderDog Has Spoken, предназначенный для баскетбольной команды Dallas Mavericks, который стоит 2 370 долларов;

видео MavsSunsGameDayExperience, в котором баскетболисты забивают мячи, что светятся – его приобрели за более чем 1 300 долларов.

Аналитики Business Insider подсчитали, что Кьюбан получает около 15 процентов роялти (денежное вознаграждение) за вторичные продажи.

NFT Невзаимозаменяемый токен (non-fungible token), уникальный токен – вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых является уникальным и не может быть замещен другим аналогичным токеном. Технология основана на смарт-контрактах блокчейна Ethereum. Иными словами, NFT – это уникальная цифровая монета.

Марк Кьюбан убежден, что вскоре популярность NFT возрастет в несколько раз. Он уверяет, что если бы начинал свой бизнес в 2021 году – то сделал бы ставку на инновационные направления: блокчейн, смарт-контракты и взаимозаменяемые токены.

Справка: Марк Кьюбан – американский предприниматель, инвестор, владелец Landmark Theatres и СЕО компаний HDNet и HDTV cable network. Кроме того, бизнесмен владеет баскетбольной командой NBA Dallas Mavericks. Вкладывает средства в робототехнику, солнечные панели, здоровое печенье и прочее. Состояние миллиардера оценивается в 4 миллиарда долларов.