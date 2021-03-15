Миллиардер Марк Кьюбан выставил на продажу свою мотивационную цитату в виде NFT: цена
Предприниматель и инвестор Марк Кьюбан продает одну из своих многочисленных мотивационных цитат. Он разместил лот в форме NFT (невзаимозаменяемый токен). Его цена составляет 1 700 долларов.
Источник:Inc.
Заметим, недавно Кьюбан инвестировал в платформу для создания и продажи NFT – Mintable. Именно там миллиардер разместил свое предложение и сообщил об этом на своей странице в твиттер.
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Что продает
Марк Кьюбан выставил на продажу свою цитату, которая призвана мотивировать людей. Она звучит следующим образом: "Нельзя изменить мир, делая то же самое, что и другие" (Nobody ever changed the world by doing what everyone else was doing). Кроме того, к высказыванию прилагается фото предпринимателя.
Другие лоты
Миллиардер также выставил на продажу следующие лоты:
- мотивационный видеоролик The UnderDog Has Spoken, предназначенный для баскетбольной команды Dallas Mavericks, который стоит 2 370 долларов;
- видео MavsSunsGameDayExperience, в котором баскетболисты забивают мячи, что светятся – его приобрели за более чем 1 300 долларов.
Аналитики Business Insider подсчитали, что Кьюбан получает около 15 процентов роялти (денежное вознаграждение) за вторичные продажи.
NFTНевзаимозаменяемый токен (non-fungible token), уникальный токен – вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых является уникальным и не может быть замещен другим аналогичным токеном. Технология основана на смарт-контрактах блокчейна Ethereum. Иными словами, NFT – это уникальная цифровая монета.
Марк Кьюбан убежден, что вскоре популярность NFT возрастет в несколько раз. Он уверяет, что если бы начинал свой бизнес в 2021 году – то сделал бы ставку на инновационные направления: блокчейн, смарт-контракты и взаимозаменяемые токены.
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