Гендиректор Tesla и Space X Илон Маск не перестает удивлять поклонников. На этот раз он подготовил для подписчиков музыкальный подарок – записал трек в стиле техно и выставил его на продажу.

Интересно, что в песне речь идет о технологии NFT, и продается она в формате NFT-токена.

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Авторская работа, длительность которой составляет 2 минуты 20 секунд, всколыхнула сеть. За нее уже предлагают 625 ETH (Ethereums), что равняется более чем 1 000 000 долларов.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx — Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021