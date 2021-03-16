Илон Маск записал песню и продает ее в виде NFT-токена: предлагают бешеные деньги
Гендиректор Tesla и Space X Илон Маск не перестает удивлять поклонников. На этот раз он подготовил для подписчиков музыкальный подарок – записал трек в стиле техно и выставил его на продажу.
Источник:твиттер Илона Маска
Интересно, что в песне речь идет о технологии NFT, и продается она в формате NFT-токена.
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Авторская работа, длительность которой составляет 2 минуты 20 секунд, всколыхнула сеть. За нее уже предлагают 625 ETH (Ethereums), что равняется более чем 1 000 000 долларов.
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