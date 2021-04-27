Современные цифровые технологии позволяют специалистам мгновенно реагировать на любые аварии в сети и начинать восстановительные работы, не дожидаясь сообщений от клиентов. Эта технология существенно повышает надежность и бесперебойность электроснабжения на линиях низкого напряжения, питающих дома клиентов.

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О проекте

Пилотный проект был реализован оператором системы распределения ДТЭК Киевские электросети, который входит в операционный холдинг ДТЭК Сети. Место проведение пилотного проекта – город Киев, микрорайоны Совки и Жуляны с большим количеством застройки по типу частного сектора, где дома клиентов получают электроэнергию по воздушным линиям низкого напряжения (0,4 кВ). Именно такие линии больше всего подвержены внешним повреждениям.

На воздушных линиях и трансформаторных подстанциях специалисты компании установили «умные» датчики, которые в режиме реального времени "наблюдают" за электросетью. Ранее компания внедряла подобные проекты автоматизации и мониторинга сети исключительно на линиях среднего и высокого напряжения, на воздушных линиях низкого напряжения технологию применили впервые.



Онлайн-мониторинг сетей низкого напряжения по швейцарской технологии / Фото ДТЭК

Современное оборудование и цифровые технологии для проекта обеспечил партнер ДТЭК – компания DEPSYS (Швейцария). Она специализируется на цифровой обработке данных электросетей и разрабатывает решения для ведущих энергокомпаний Европы и Азии. Разработку пилотного проекта осуществлял отдел перспективных технологий ДТЭК Сети, занимающийся R&D проектами и Innovation DTEK.

Мы системно внедряем технологии автоматизации и цифровизации для того, чтобы превратить украинские сети в инфраструктуру Smart Grid – надежную, гибкую и устойчивую. Благодаря мониторингу сети наши специалисты могут сразу реагировать на аварии и действовать на опережение, устраняя потенциальные дефекты и аварии сетей. Такие инновационные проекты помогают нам оказывать современный и качественный сервис для наших клиентов,

– отметил Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети.

Смонтированная и работающая система позволяет не просто мониторить повреждения и аварии – она точно указывает на конкретное место обрыва или другого повреждения. На линиях неоснащенных таким оборудованием, обнаружение места аварии занимает больше времени. Кроме того, система постоянно анализирует качество электроснабжения – уровень и стабильность напряжения на всех участках сети. До появления этой технологии компания узнавала о проблемах на воздушных линиях низкого напряжения, только после обращений клиентов или плановых обследований. Благодаря этому инновационному проекту энергетики смогут действовать на опережение, что повысит качество услуг для клиентов.

На первых этапах пилотного проекта удалось обнаружить дефектные участки сети, которые нуждались в ремонте. Например, на одной из улиц в пиковые часы напряжение снижалось до 180 вольт, а в остальное время – отвечало нормам. Этот специфический дефект стало возможно выявить только благодаря мониторингу и анализу данных сети. Специалисты компании выполнили балансировку фаз и обеспечили стабильное напряжение согласно действующим нормам качества на уровне 220 вольт.

"ДТЭК реализует трансформацию бизнеса, внедряя европейские стандарты обслуживания клиентов. Пилотный проект с DEPSYS – пример успешного взаимодействия ДТЭК с клиентами, одним из основных стейкхолдеров в рамках подхода открытых инноваций, который мы в Innovation DTEK используем в своей работе", – прокомментировал Эмануэле Вольпе, директор по инновациям ДТЭК.

Компания анализирует результаты пилотного проекта и разрабатывает планы по его масштабированию.

Справка: ДТЭК Сети развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Предприятия обслуживают 5,4 миллиона домохозяйств и 150 тысяч предприятий.