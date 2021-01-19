Цифровые сети: как диджитал-технологии трансформируют ДТЭК
Количество отключений света у клиентов ДТЭК на пилотных участках упало в 3 раза всего за один год. Этого удалось достичь благодаря мониторингу электросетей дронами, 3D-модели сети и управлению ремонтными бригадами онлайн.
Что делает ДТЭК, чтобы поддерживать электрические сети в хорошем состоянии, и чтобы аварии не приносили неудобств потребителям, – об этом в материале издания BusinessViews.
Работа инженеров максимально переведена "в цифру"
Как было раньше: ручное управление бригадами и бумажные отчеты
Вот как выглядел рабочий день инженера и команды, которая его координирует, раньше. Ремонтная бригада утром приходила в офис, получала от операторов список задач (на бумажке) – что и где необходимо отремонтировать, отправлялась на объект, исправляла неполадки и ехала на следующий объект. Если в течение рабочего дня случалась другая авария, диспетчер обзванивал разных инженеров, чтобы узнать, кто чем занят, кто где территориально находится и кого можно направить на место этой аварии. Во время работы сотрудникам нужно было заполнять бумажные отчеты о проделанной работе, вечером занести их в офис и только после этого ехать домой.
Сейчас: управления задачами стало на 100% цифровым
Все заявки на работы собираются в дата-центре. Список задач формируется онлайн и приходит на планшет или смартфон каждой ремонтной бригаде. Приезжая на место, работник в приложении отмечает где он находится, диспетчеры видят эти данные и могут эффективно перенаправлять сотрудников на новый объект, если надо. Отчет о выполненной работе вместе с фото и описаниями тоже отправляется в офис через приложение. Онлайн можно проверить наличие деталей на складе и отметить какие из них использованы во время ремонта.
Цифровые сети: как диджитал-технологии трансформируют ДТЭК / Фото ДТЭК
Создается 3D-модель всех электросетей для их анализа с помощью искусственного интеллекта
Недостаточно оперативно решать проблемы, нужно сделать так, чтобы уменьшить их количество. Для этого ДТЭК запустил проект создания модели сетей, которые обслуживает, чтобы видеть и анализировать их состояние в режиме реального времени. Сейчас проект работает в Днепропетровской области.
Специалисты ДТЭК и до этого постоянно осуществляли мониторинг линий электропередачи. Но это происходило не так быстро. Например, бригада из двух человек может в день обойти порядка 5 км, поскольку возле каждого столба нужно остановиться, осмотреть его и составить бланк проверки. А вот увешанный камерами и датчиками дрон – в разы эффективней. Он сканирует состояние линии электропередачи и опор, передает данные на сервер, где их обрабатывает программа для распознавания дефектов. В ее основу положена искусственная нейросеть. Она, во-первых, создает карту сетей, а во-вторых понимает, что и где сломалось или может поломаться в ближайшее время и формирует рекомендации относительно ремонта.
Благодаря этой технологии появилась возможность обследовать за день в 2,5 раза больше сетей, чем это можно было сделать пешком. Например, у ДТЭК есть случай, когда после обследования 500 километров сети техника обнаружила 916 дефектов изоляции, а при пешем осмотре люди обнаружили 176.
ДТЭК уже инвестировал в свою программу MODUS по цифровой трансформации 350+ миллионов гривен.
ДТЭК – лидер цифровой трансформации украинской энергетики. Наша глобальная цель – это трансформироваться в цифровое предприятие, где люди и технологии эффективно сотрудничают, работают новые бизнес-модели и процессы, сформированы цифровая культура и сотрудники открыты к новому и готовы экспериментировать. Мы верим, что это возможно уже в перспективе 2025+ года,
– отметил Дмитрий Осыка, руководитель ІТ и программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК.
Всего запланировано три волны (две уже запущено) с более чем тремя десятками проектов, которые охватывают не только поставку электроэнергии, а и ее производство, добычу угля, HR, логистику и другие направления бизнеса. Цифровые сети — это направление первой волны, в целом для цифровизации сетей запущено шесть проектов.
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