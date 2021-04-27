Сучасні цифрові технології дозволяють фахівцям миттєво реагувати на будь-які аварії в мережі та починати відновлювальні роботи, не чекаючи повідомлень від клієнтів. Ця технологія істотно підвищує надійність і безперебійність електропостачання на лініях низької напруги, що живлять будинки клієнтів.

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Про проєкт

Пілотний проєкт був реалізований оператором системи розподілу ДТЕК Київські електромережі, який входить до операційного холдингу ДТЕК Мережі. Місце проведення пілотного проєкту – місто Київ, мікрорайони Совки та Жуляни з великою кількістю забудови по типу приватного сектора, де будинки клієнтів отримують електроенергію повітряними лініями низької напруги (0,4 кВ). Саме такі лінії найбільше страждають від зовнішніх пошкоджень.

На повітряних лініях і трансформаторних підстанціях фахівці компанії встановили "розумні" датчики, які в режимі реального часу "спостерігають" за електромережею. Раніше компанія впроваджувала подібні проєкти автоматизації та моніторингу мережі виключно на лініях середньої та високої напруги, на повітряних лініях низької напруги технологія застосована вперше.



Онлайн-моніторинг мереж низької напруги за швейцарською технологією / Фото ДТЕК

Сучасне обладнання та цифрові технології для цього проєкту забезпечив партнер ДТЕК – компанія DEPSYS (Швейцарія). Вона спеціалізується на цифровій обробці даних електромереж і розробляє рішення для провідних енергокомпаній Європи та Азії. Розробку пілотного проєкту виконував відділ перспективних технологій ДТЕК Мережі, що займається R&D проєктами та Innovation DTEK.

Ми системно впроваджуємо технології автоматизації і цифровізації для того, щоб перетворити українські мережі в інфраструктуру Smart Grid – надійну, гнучку та стійку. Завдяки моніторингу мережі наші фахівці можуть одразу реагувати на аварії та діяти на випередження, усуваючи потенційні дефекти й аварії мереж. Такі інноваційні проєкти допомагають нам надавати сучасний і якісний сервіс для наших клієнтів,

– зазначив Іван Гелюх, генеральний директор ДТЕК Мережі.

Змонтована і працююча система дозволяє не просто моніторити пошкодження й аварії – вона точно вказує на конкретне місце обриву або іншого ушкодження. На лініях, де таке обладнання відсутнє, пошук місця аварії займає багато часу. Крім того, система постійно аналізує якість електропостачання – рівень і стабільність напруги на всіх ділянках мережі. До появи цієї технології компанія дізнавалася про проблеми на повітряних лініях низької напруги тільки після звернень клієнтів або планових обстежень. Завдяки цьому інноваційному проєкту енергетики зможуть діяти на випередження, що підвищить якість послуг для клієнтів.

На перших етапах пілотного проєкту вдалося виявити дефектні ділянки мережі, що потребували ремонту. Наприклад, на одній з вулиць в пікові години напруга знижувалася до 180 вольтів, а в решту часу – відповідала нормам. Цей дефект був виявлений тільки завдяки моніторингу й аналізу даних мережі. Фахівці компанії виконали балансування фаз і забезпечили стабільну напругу відповідно до чинних норм якості на рівні 220 вольтів.

"ДТЕК реалізує трансформацію бізнесу, впроваджуючи європейські стандарти обслуговування клієнтів. Пілотний проєкт з DEPSYS – приклад успішної взаємодії ДТЕК з клієнтами, одним з основних стейкхолдерів в рамках підходу відкритих інновацій, який ми в Innovation DTEK використовуємо у своїй роботі", – прокоментував Емануеле Вольпе, директор з інновацій ДТЕК.

Компанія аналізує результати пілотного проєкту та розробляє плани з його масштабування.

Довідка: ДТЕК Мережі розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій і Одеській областях. Підприємства обслуговують 5,4 мільйона домогосподарств і 150 тисяч підприємств.