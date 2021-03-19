У 2021 році оператори систем розподілу ДТЕК Мережі встановлять 122 тисячі розумних лічильників в оселях клієнтів. Загальна кількість розумних приладів обліку до кінця року складе 820 тисяч. Розумні лічильники допомагають енергокомпаніям будувати сучасну інфраструктуру, а клієнтам – планувати та управляти своїм споживанням та витратами.

ДТЕК Мережі впроваджує європейські стандарти обслуговування. Розумні лічильники – це основа для сучасної енергетичної інфраструктури та побудови Smart Grid в Україні.

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Такі прилади обліку автоматично передають покази про спожиту електроенергію, що економить час клієнта – йому не потрібно додатково повідомляти компанії ці дані через онлайн-сервіси або кол-центр. Крім того, в нових лічильниках передбачена функція денного та нічного використання електроенергії, що може значно скоротити витрати на електрику при активному використанні нічного тарифу*.

Оператори системи розподілу ДТЕК Мережі реалізують свої інвестпрограми для того, щоб в оселі кожного нашого клієнта було світло та комфорт. Ми системно впроваджуємо технології автоматизації та цифровізації для того, щоб перетворити українські мережі в інфраструктуру Smart Grid – надійну, гнучку та стійку. У 2021 році оператори систем розподілу встановлять розумні лічильники ще для 122 тисяч наших клієнтів в 5 регіонах, де працюють ОСР ДТЕК Мережі,

– прокоментував генеральний директор ДТЕК Мережі Іван Гелюх.

У компанії повідомили, що з урахуванням установки нових лічильників у 2021 році в системі smart-обліку електроенергії буде вже 820 тисяч клієнтів.

Найбільше нових лічильників буде встановлено ДТЕК Дніпровські електромережі – 67 тисяч та в місті Київ компанією ДТЕК Київські електромережі – 51 тисяча.

ОСР ДТЕК Мережі встановлюють розумні лічильники в рамках своїх інвестиційних програм в житлових будинках з морально застарілими приладами обліку та низькою точністю обліку. Установка такого лічильника не передбачає додаткових витрат з боку клієнта.

Раніше ми повідомляли, що в лютому оператори системи розподілу ДТЕК Мережі запустили чат-бот для 12 мільйонів клієнтів в месенджерах Viber та Telegram. Чат-бот допомагає клієнтам отримувати необхідну інформацію в автоматичному режимі 24/7. З його допомогою можна:

отримати відповіді на найбільш поширені питання;

повідомити про аварійні ситуації;

отримувати повідомлення про відключення електроенергії.

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* Розумні лічильники дозволяють, за бажанням клієнтів, користуватися перевагами нічного тарифу на електроенергію, з його умовами можна ознайомитися на сайті НКРЕКП.