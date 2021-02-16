Смоделированная производственная среда, максимально схожая с реальностью, дает ощущение полного присутствия на энергообъекте. Кроме того, программа фиксирует соблюдение требований охраны труда и производственной безопасности, правильное применение средств индивидуальной защиты, использование распорядительных и указательных знаков. Ранее тренировки специалистов на подстанциях происходили с помощью макетов и стендов, но они не могли передать производственную атмосферу на 100%.

Важно На шахте ДТЭК внедрили цифровую систему позиционирования для повышения безопасности шахтеров

Преимущества обучения с помощью VR-технологии

ДТЭК – бизнес, который действует в интересах Украины и внедряет инновационные решения по всем направлениям своей деятельности, в том числе и в процессе подготовки и обучения сотрудников.

Благодаря VR-технологиям наши специалисты могут отрабатывать до автоматизма свои действия во время работы на подстанции. Мы заботимся о наших сотрудниках и постоянно совершенствуем систему обучения. От этого выиграют и наши клиенты, которым мы быстро возвращаем свет в дома. Надежное и качественное электроснабжение жителей городов и сел – наша главная цель,

– отметила Наталья Береза, руководитель департамента по управлению персоналом ДТЭК Сети.

ДТЭК изучает лучший европейский опыт трансформации устаревших электросетей в инновационные цифровые системы и внедряет его в Украине. Обучение с помощью VR-технологии внедрено у операторов системы распределения ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Киевские региональные электросети, ДТЭК Донецкие электросети и ДТЭК Одесские электросети.

Операторы системы распределения ДТЭК Сети уже провели первые занятия с использованием VR-очков. Электромонтеры тренировались выводить в ремонт и затем вводить в работу трансформатор на виртуальной подстанции. Сначала специалисты изучают теорию и выполняют более 50 переключений во время ремонта подстанции. Все как в жизни – взаимодействие с оборудованием, выполнение необходимых операций. Виртуальный учитель на примере показывает, как нужно выполнить задание.

Обучение с использованием виртуального тренажера включено в программу профессиональной подготовки и повышения квалификации для профессий "Электромонтер оперативно-выездной бригады", "Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей" и "Электромонтер по обслуживанию подстанций". Также обучение будут проходить диспетчеры, мастера распределительных сетей и мастера высоковольтных подстанций. Для них разработан отдельный курс обучения.