Украинцы разработали инновационное транспортное решение – автогидроподъемник на базе шасси грузового автомобиля повышенной проходимости Renault серии К 430.

Грузовой автомобиль оснащен двигателем мощностью 430 л.с. с автоматизированной коробкой передач и колесной формулой 6х6, рассказывает ШоТам.

Представленное транспортное средство удачно проявило себя при разных обстоятельствах, имеет высокие технико-эксплуатационные характеристики и показатели проходимости, а именно:

Лучший угол атаки 33 ° в данном классе. Высокий клиренс 384 мм. Максимальную рабочую высоту 32 м. Предельный горизонтальный вылет стрелы 20 м. Грузоподъемность 250 кг. Тип привода – гидравлический.

Также Polycar сообщает, что в комплекте автогидроподъемника предусмотрены

набор противооткатных устройств;

противотуманные фары;

набор автослесарного инструмента;

гидравлический домкрат;

другое оборудование, что облегчает эксплуатацию и обслуживание автомобиля.

Автовышка высотой 32 м обеспечивает возможность горизонтального вылета стрелы и может использоваться не только во время различных видов монтажа в городских условиях. Машина также способна эффективно справляться с высотными работами повышенной сложности в труднодоступных районах и в условиях бездорожья.

Напомним, недавно инженеры Завода спецтехники Техкомплект впервые в Украине создали автогидроподъемник с комбинированной стрелой Comet высотой 21 метр.