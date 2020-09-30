В Украине представили автовышку на базе грузовика: видео
Украинцы разработали инновационное транспортное решение – автогидроподъемник на базе шасси грузового автомобиля повышенной проходимости Renault серии К 430.
Грузовой автомобиль оснащен двигателем мощностью 430 л.с. с автоматизированной коробкой передач и колесной формулой 6х6, рассказывает ШоТам.
Представленное транспортное средство удачно проявило себя при разных обстоятельствах, имеет высокие технико-эксплуатационные характеристики и показатели проходимости, а именно:
- Лучший угол атаки 33 ° в данном классе.
- Высокий клиренс 384 мм.
- Максимальную рабочую высоту 32 м.
- Предельный горизонтальный вылет стрелы 20 м.
- Грузоподъемность 250 кг.
- Тип привода – гидравлический.
Также Polycar сообщает, что в комплекте автогидроподъемника предусмотрены
- набор противооткатных устройств;
- противотуманные фары;
- набор автослесарного инструмента;
- гидравлический домкрат;
- другое оборудование, что облегчает эксплуатацию и обслуживание автомобиля.
Напомним, недавно инженеры Завода спецтехники Техкомплект впервые в Украине создали автогидроподъемник с комбинированной стрелой Comet высотой 21 метр.