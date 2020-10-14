НАЭК "Энергоатом" и международная блокчейн-компания Bitfury Holding B.V. подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о создании дата-центров на территориях украинских АЭС.

Соответствующий документ подписали 13 октября. Его цель – сохранение или увеличение объемов производства электроэнергии атомной генерацией Украины и восстановление баланса производства/потребления электроэнергии в стране. Ожидается, что совокупное энергопотребление проекта может достигать 2 ГВт, пишет Экономическая правда.

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Bitfury Group – разработчик программного и аппаратного обеспечения для работы с блокчейном. Самый крупный за пределами Китая промышленный майнер. Компания имеет филиалы в: Гонконге, Лондоне, Сан-Франциско, Амстердаме, Вашингтоне и Колумбии. Дата-центры базируются в исландской общине Рейкьянесбайр и грузинских городах Гори и Тбилиси.

Предпосылки подписания меморандума

Представители госкомпании отмечают, что это прежде всего быстрый рост индустрии услуг центров обработки данных как отрасли, в которой находят свое внедрение новейшие аппаратные технологии и что позволяет консолидировать информационные ресурсы и сократить совокупные затраты на владение ИТ-инфраструктурой.

Какие возможности открывает сотрудничество?

Сотрудничество между Энергоатомом и Bitfury Holding позволит решить одну из самых острых проблем отрасли – ограничение выдачи электроэнергии с АЭС Украины.

Спасибо всем специалистам Энергоатома и Bitfury Holding, которые присоединились к подготовке Меморандума и довели первый этап сотрудничества между компаниями до логического завершения. Это начало большой и сложной работы, которая позволит решить ряд стратегических задач как для Энергоатома, так и для Украины в целом, – отметил руководитель НАЭК Петр Котин.