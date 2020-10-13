Поддержка Зеленого курса ЕС: правительство пообещало развивать проекты в сфере водорода
Одним из главных приоритетов правительства будет воплощение Зеленого курса ЕС в Украине через реализацию соответствующих инициатив в сфере водородной энергетики, справедливой трансформации угольных регионов и управления отходами.
Следовательно, правительство переходит от концепции "донорства" до "партнерства по развитию". Начало совместного формирования повестки дня и приоритетов для развития показал Форум координации международной технической помощи "Партнерство ради развития" под руководством Премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщает Правительственный портал.
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Почему это важно?
Защита окружающей среды и создание в Украине стратегии переработки отходов и утилизации мусора – это также приоритет. Это одна из тех реформ, что даст колоссальный толчок для защиты окружающей среды в Украине, – отметил Денис Шмыгаль.
Одной из первостепенных задач является достижение Целей устойчивого развития, к которым относят:
- устойчивое управление водными ресурсами;
- обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех;
- содействие всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и инновациям;
- переход к рациональным моделям потребления и производства;
- защиту и восстановление экосистем суши, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение процесса деградации земель и остановка процесса утраты биоразнообразия;
- сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития;
- борьба с изменением климата и его последствиями.
Форум координации международной технической помощи "Партнерство ради развития" / Правительственный портал
Во время видеоконференции Премьер-министр также выделил другие приоритеты, которые Правительство намерено реализовывать в Украине:
- Государственное частное партнерство в сфере инфраструктуры.
- Создание фондового рынка для привлечения инвестиционных и финансовых ресурсов в страну.
- Пенсионная реформа.
- Создание Национальной экономической стратегии до 2030 года.
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