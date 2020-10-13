Одним из главных приоритетов правительства будет воплощение Зеленого курса ЕС в Украине через реализацию соответствующих инициатив в сфере водородной энергетики, справедливой трансформации угольных регионов и управления отходами.

Следовательно, правительство переходит от концепции "донорства" до "партнерства по развитию". Начало совместного формирования повестки дня и приоритетов для развития показал Форум координации международной технической помощи "Партнерство ради развития" под руководством Премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщает Правительственный портал.

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Почему это важно?

Защита окружающей среды и создание в Украине стратегии переработки отходов и утилизации мусора – это также приоритет. Это одна из тех реформ, что даст колоссальный толчок для защиты окружающей среды в Украине, – отметил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что несмотря на внешние вызовы и угрозы, правительство возлагает максимум усилий на последовательное воплощение реформ, направленных на восстановление экономического роста и приближения Украины к ЕС.

Одной из первостепенных задач является достижение Целей устойчивого развития, к которым относят:

устойчивое управление водными ресурсами;

обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех;

содействие всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и инновациям;

переход к рациональным моделям потребления и производства;

защиту и восстановление экосистем суши, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение процесса деградации земель и остановка процесса утраты биоразнообразия;

сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития;

борьба с изменением климата и его последствиями.

Форум координации международной технической помощи "Партнерство ради развития" / Правительственный портал

Во время видеоконференции Премьер-министр также выделил другие приоритеты, которые Правительство намерено реализовывать в Украине:

Государственное частное партнерство в сфере инфраструктуры. Создание фондового рынка для привлечения инвестиционных и финансовых ресурсов в страну. Пенсионная реформа. Создание Национальной экономической стратегии до 2030 года.