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Что известно о событии

Первая в Украине промышленная система накопления энергии находится на территории Запорожской ТЭС. Мероприятие будет проходить одновременно в Киеве и Энергодаре. После официального запуска батареи начнется дискуссия о перспективах развития рынка накопителей энергии в Украине с участием представителей власти, профильных министерств и ведомств, международных партнеров и представителей ДТЭК. Более подробную информацию о событии ищите здесь.

Напомним, в июле 2020 ДТЭК подписала контракт с американской компанией Honeywell на поставку литий-ионной системы накопления энергии. В январе были проведены заводские испытания основных компонентов СНЕ, а в апреле завершили монтаж батареи и перешли к этапу пусконаладочных работ.

СНЕ предназначена для накопления, хранения и отдачи электроэнергии в сеть, а также для поддержки функционирования энергосистемы с обеспечением необходимого качества электроэнергии. Это первый в Украине подобный проект, но СНЕ уже активно работают во всем мире – США, Великобритания, Австралия, Канада используют такие системы для обеспечения стабильного качества электроэнергии и энергетической безопасности.

Справка: Корпорация Honeywell занимается разработкой промышленных технологий и входит в список 100 ведущих мировых компаний, составляемый журналом Fortune. Корпорация обслуживает заказчиков по всему миру, предлагая продукты и предоставляя услуги в таких отраслях, как производство аэрокосмической техники, специальных материалов, а также систем управления для промышленных предприятий и зданий. Технологии корпорации используются в авиации, на производственных предприятиях и в зданиях, в цепочке поставок и для работы персонала.