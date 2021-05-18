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Вам сподобається Спільне технологічне та відповідальне майбутнє: Global Technology Governance Summit 2021

Що відомо про подію

Перша в Україні промислова система накопичення енергії розташована на території Запорізької ТЕС. Захід відбуватиметься одночасно у Києві та Енергодарі. Після офіційного запуску батареї розпочнеться дискусія про перспективи розвитку ринку накопичувачів енергії в Україні за участі представників влади, профільних міністерств та відомств, міжнародних партнерів та представників ДТЕК. Детальнішу інформацію про подію шукайте тут.

Нагадаємо, у липні 2020 року ДТЕК підписала контракт з американською компанією Honeywell на поставку літій-іонної системи накопичення енергії. У січні були проведені заводські випробування основних компонентів СНЕ, а у квітні завершили монтаж батареї та перейшли до етапу пусконалагоджувальних робіт.

СНЕ призначена для накопичення, зберігання та віддачі електроенергії в мережу, а також для підтримки функціонування енергосистеми з забезпеченням необхідної якості електроенергії. Це перший в Україні подібний проєкт, але СНЕ вже активно працюють в усьому світі – США, Великобританія, Австралія, Канада використовують такі системи для забезпечення стабільної якості електроенергії та енергетичної безпеки.

Довідка: Корпорація Honeywell займається розробкою промислових технологій і входить в список 100 провідних світових компаній, що складається журналом Fortune. Корпорація обслуговує замовників по всьому світу, пропонуючи продукти та надаючи послуги в таких галузях, як виробництво аерокосмічної техніки, спеціальних матеріалів, а також систем управління для промислових підприємств і будівель. Технології корпорації використовуються в авіації, на виробничих підприємствах і в будівлях, в ланцюжку поставок і для роботи персоналу.