Компания ДТЭК завершила монтаж первой в Украине промышленной системы накопления энергии (СНЭ) мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт⋅ч и перешла к этапу пусконаладочных работ. Об этом сообщил директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

СНЭ предназначена для накопления, хранения и отдачи электроэнергии в сеть, а также для поддержания функционирования энергосистемы с обеспечением требуемого качества электроэнергии. Это первый в Украине подобный проект, но СНЭ уже активно работают во всем мире – США, Великобритания, Австралия, Канада используют такие системы для обеспечения стабильного качества электроэнергии и энергетической безопасности.

Несмотря на сложности с логистикой, вызванные пандемией, ДТЭК придерживается графика: мы уже завершили монтаж батареи, подключили ее к сети и сейчас проводим пусконаладочные работы. Также совместно с одним из подрядчиков в этом проекте, канадской компанией Sungrid, мы провели пробное тестирование СНЭ,

– сказал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

СНЭ установлена в Энергодаре, на площадке возле Запорожской ТЭС, поскольку там есть вся необходимая инфраструктура для подключения ее к сети, а также квалифицированный персонал, который будет обслуживать эту систему.

"Мы рады, что ДТЭК перенимает лучший мировой опыт. В Канаде мы используем системы накопления энергии уже пять лет. У нашей компании есть много пилотных и коммерческих проектов как в Канаде, так и в разных штатах США. Мне очень приятно быть причастным к запуску первой такой технологии и в Украине", – сказал генеральный директор компании Sungrid (Канада) Джереми Гёрц.

По словам Эмануэле Вольпе, с помощью этого проекта ДТЭК не только даст старт новому рынку накопителей энергии в Украине, но и внесет большой вклад в трансформацию энергетической отрасли страны в целом. Однако для полноценного участия СНЭ в энергетическом рынке Украины необходимо формирование регуляторной среды.

Напомним, что в июле 2020 года ДТЭК подписал контракт с американской компанией Honeywell на поставку литий-ионной системы накопления энергии мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт⋅ч.

Больше о СНЭ читайте в колонке директора по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе по ссылке.

ДТЭК запускает первую в Украине промышленную систему накопления энергии: смотрите видео