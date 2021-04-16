В ближайшее десятилетие волна технологических решений коснется и трансформирует чуть ли не каждую сферу нашей жизни. Технологии могут как решить существующие проблемы, так и усилить их, а также создать новые. Поскольку технологии могут масштабировать как решения, так и проблемы, важно формировать справедливое и ответственное будущее, в котором мы хотим жить.

6–7 апреля 40 правительств и 150 компаний мира с этой целью собрались онлайн на первом Глобальном саммите по вопросам управления технологиями (Global Technology Governance Summit – GTGS), организованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) и правительством Японии.

Примечательно Davos Agenda 2021: пять инсайтов от ДТЭК

Как отметил Джереми Юргенс, исполнительный директор ВЭФ, целью дебютного GTGS стала необходимость создания общего нейтрального пространства для обсуждения и решения вопросов по внедрению технологий четвёртой промышленной революции (4IR) и особенно технологий следующего поколения (frontier technologies) для улучшения жизни и реагирования на глобальные вызовы: "Современные лидеры могут масштабировать не только технологии, но и ответственный подход к жизни в эпоху цифровых технологий".

В 2020 году ДТЭК начал реализацию собственной долгосрочной стратегии, основанной на глобальных трендах декарбонизации, децентрализации, цифровизации, и соответствующей принципам ESG (Environmental, Social, Governance). "Компания осознает, что для развития, трансформации и движения в будущее – надо смотреть глобально, что требует нового мышления и стратегий. ДТЭК через программу MODUS начал масштабную цифровую трансформацию всех административных, производственных и сервисных направлений деятельности бизнеса, а с начала 2021 мы стартовали с новой стратегией ІТ, ведь информационные технологии являются незаменимым партнером для бизнеса в создании новых ценностей в цифровой экономике, – говорит директор по ІТ ДТЭК Дмитрий Осыка, который принял участие в GTGS 2021. Директор по ІТ также поделился основными хайлайтами из сессий саммита, посвященных внедрению технологий и глобальным челленджам нового цифрового будущего. Будущее взаимосвязанного мира

Build connected future for all (построить взаимосвязанное и с доступом к интернету будущее для всех) – такая задача предстает перед миром в перспективе ближайших лет. На GTGS представили дорожную карту для построения такого взаимосвязанного будущего, которое должно принести пользу всем.

Дорожная карта и глобальный план действий в рамках инициативы ВЭФ Future of the Connected World (Будущее взаимосвязанного мира) направлены на объединение и мобилизацию международного сообщества в пяти направлениях для совершенствования управления Интернетом вещей и сопутствующими технологиями.

Речь идет о:

Повышении уровня общественного образования и понимания подключенных (connected) устройств, в частности и об обязанностях производителей технологий, продавцов, покупателей и пользователей. Улучшении безопасности – облегчении и стимулировании принятия политик, стандартов и лучших практик кибербезопасности. Содействии позитивному влиянию – повышении осведомленности о положительных и отрицательных последствиях подключенных устройств. Борьбе с несправедливостью – ускорении внедрения подключенных устройств и систем среди малых предприятий или на предприятиях с недостаточными ресурсами. Усилении сотрудничества и обмена информацией в экосистеме IoT.

Frontier Technologies

Внедрение технологий следующего поколения будет важным во всех секторах. Они способны улучшить цепи поставок, позволить глобальную кастомизацию и открыть новые пути для экономики замкнутого цикла, минимизировать экологический ущерб и замедлить климатические изменения. Например, Япония уже объявила, что к 2050 году станет углеродно-нейтральной, и этот переход является ключевым для подготовки страны к изменениям, необходимым в промышленности и инновациях. К слову, достичь углеродной нейтральности к 2040 году также является целью компании ДТЭК в Украине.

Сербия, которая от 1 июня 2017 внедрила электронное правительство, отметила, что за этот период удалось сэкономить 180 миллионов листов бумаги формата А4. Это 900 тонн бумаги, 18 тысяч деревьев, более 76 миллионов литров воды и более 6000 МВт-ч электроэнергии.

За год в новой цифровой "норме", вызванной пандемией, и благодаря четвёртой промышленной революции – появляется новая взаимосвязь между технологиями и геополитикой. Искусственный интеллект, блокчейн и возможности 5G быстро становятся факторами глобальной конкуренции. Эти разработки ведут к необходимости применения глобальных норм и протоколов для получения преимуществ и уменьшения рисков от этих новых технологий.

Значение технологий следующего поколения является высоким. Только 5G, по прогнозам, может генерировать ценностей на 13 триллионов в глобальной экономике и создать 22 миллиона рабочих мест уже к 2035 году, технологии искусственного интеллекта – и того больше 15 триллионов до 2030 года. Китай и США говорят о крупных инвестициях в эти сферы, что указывает на значительную геостратегическую роль, которую эти технологии будут играть в ближайшее время.

Демократии нужен обмен данными, общие стандарты, технологическая инфраструктура

"Технология – это пол, а не потолок". То есть внедрение технологий должно стать опорой для надстройки лучшего мира, а не пунктом назначения.

Пандемия COVID-19 вызвала экономические и социальные срывы во всем мире. Поскольку люди и бизнес сосредотачиваются на восстановлении, правительства должны обеспечить, чтобы инновации, способствующие экономическому росту и решающие наиболее актуальные социальные и экологические проблемы в мире, не сдерживались устаревшими нормативными актами.

Сейчас данные являются одним из самых ценных активов, что существует. Сбор и использование данных государственными и частными структурами влияет на принятие решений, права человека, групповые действия и социальную сплоченность. Производство, использование и контроль данных будут важным фактором, определяющим будущую экономику. Данные касаются не только суверенитета индивида, это вопрос сообщества и общего блага. Многие виды ценных данных легко получить, передавать и использовать для воздействия на население.

Данные должны быть защищены, иначе не будет доверия к государственным учреждениям. Правительства обязаны работать, чтобы обеспечить проведение государственной политики на основе доверия и безопасности, чтобы построить и поддерживать эту новую цифровую инфраструктуру.

При этом коммуникация остается важнейшим фактором глобализации. Но инструменты для коммуникации прежде всего предоставляются частными технологическими гигантами, что, с одной стороны, вряд ли подотчетны государствам, в которых они работают, а с другой стороны, имеют национальные корни и могут рассматриваться как каналы внешнего воздействия.

Сеть центра C4IR поддержала Agile Nations, глобальную инициативу, которая позволит правительству, бизнесу и гражданскому обществу делиться решениями и идеями, касающимися инновационного управления. На саммите поддержали инициативу Agile50, признав роль экспертов и руководителей предприятий в стимулировании agility в правительствах мира. Хартия Agile Nations (гибких наций) говорит о желании стран формировать регуляторную среду, в которой могут процветать новые идеи. Соглашение открывает путь для этих стран к сотрудничеству, помогая новаторам ориентироваться в правилах каждой страны, проверять новые идеи с регуляторами и масштабировать их на рынках (сейчас речь о 7 стран). Приоритетные направления сотрудничества включают зеленую экономику, мобильность, работу с данными, финансовые и профессиональные услуги, а также медицинскую диагностику и лечение.

Цифровой переход. Перспектива бизнеса

Цифровой и аналоговый миры сегодня теснее как никогда, и взаимная интеграция будет продолжаться. Каждая отрасль в новых реалиях должна становиться, с одной стороны, более технологичной, с другой, бизнесу придется находить новые пути для совместного роста, обмена идеями и сотрудничества. Для цифрового перехода (Digital Transition) прежде всего необходимо создание экосистемы цифровой экономики.

Спектр влияния "цифры" гораздо шире наращивания темпов экономического роста через оптимизацию деятельности и создание новых продуктов и сервисов. Существует также и культурный феномен, связанный с цифровым переходом. Цифровая культура – это новая и сложная концепция, где речь идет о слиянии технологий, медиа и традиционных форм взаимодействия людей друг с другом, формирование новых коммуникационных правил.

Цифровые технологии дают новые возможности, но также и заставляют нас менять наше традиционное понимание культуры и меняться самим. В течение 5 лет на глобальный рынок труда выйдет 1 миллиард представителей так называемых digital native, то есть людей, которые родились в эпоху цифровой революции. Поэтому государствам и бизнесу нужно работать с поколением, которое мыслит иначе, чем предыдущие, также предоставлять им возможности для самореализации, создавать благоприятные для этого условия. В ДТЭК это также осознают и уже стартовали с DX Program совместно с Academy DTEK, что учит работников компании базовому пониманию цифровых технологий и трансформации.

Четвертая промышленная революция касается скорости, а не размера: размер может стать ингибитором, и бизнес, особенно традиционный, должен внедрять инновации и адаптироваться, чтобы стать быстрее. При этом речь не о "слепом внедрении" технологий ради одного только внедрения. В ДНК современной компании должна быть и ответственность за их использование.

Несмотря на все успехи, мир только начинает свою жизнь в цифровых реалиях, но то, какая "база" будет заложена сейчас, зависит, каким будет наш опыт и будущая жизнь вместе с технологиями и друг другом.