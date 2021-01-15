ДТЭК и Honeywell провели заводские испытания компонентов системы накопления энергии
ДТЭК и Honeywell успешно провели заводские испытания основных компонентов первой в Украине промышленной литий-ионной системы накопления энергии, начало монтажа которой запланировано на январь 2021 года. Об этом сообщил директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.
"Несмотря на тяжелую ситуацию с пандемией и сложности с логистикой, мы с нашими партнерами из Honeywell успешно протестировали все основные компоненты литий-ионной системы накопления энергии мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт⋅ч. Из-за карантина в некоторых странах, мы пошли по сценарию заводских испытаний в удаленном режиме по видеосвязи", – сказал Эмануэле Вольпе.
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Заводские испытания стеков с батареями производства Powin Energy производилась удаленно по видеосвязи в Торонто из-за жесткого карантина в Канаде и закрытия границ. Также и остальные части системы накопления энергии: трансформатор, распредустройство и контейнер для батарейных стэков – успешно прошли испытания удаленно.
ДТЕК тестирует первую в Украине литий-ионную систему накопления энергии / Фото ДТЭК
В то же время, произведенный компанией EPC Power инвертор принимался и испытывался специалистами ДТЭК в Сан-Диего, США на площадке производителя, – добавил Вольпе.
Почему это важно?
ДТЭК первым в Украине намерен пройти этот непростой путь, построить эффективную бизнес-модель и открыть возможности для построения в нашей стране батарей большой мощности, что станет весомым вкладом в декарбонизацию отечественной энергетики.
Мы очень рады, что смогли завершить испытания первой аккумуляторной системы хранения энергии, которая будет эксплуатироваться ДТЭК в Украине в это непростое время. Наши команды продемонстрировали невероятный энтузиазм и вместе работали над тем, чтобы во время пандемии предоставить конечный продукт вовремя, выполнив удаленные виртуальные заводские приемочные испытания, гарантирующие, что система хранения энергии Honeywell готова к работе. Благодарим ДТЭК за сотрудничество в успешной реализации этого проекта,
– отметил генеральний директор по возобновляемой энергетике и распределенным активам Honeywell Process Solutions Эрен Эргин.
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