ДТЭК и Honeywell успешно провели заводские испытания основных компонентов первой в Украине промышленной литий-ионной системы накопления энергии, начало монтажа которой запланировано на январь 2021 года. Об этом сообщил директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

"Несмотря на тяжелую ситуацию с пандемией и сложности с логистикой, мы с нашими партнерами из Honeywell успешно протестировали все основные компоненты литий-ионной системы накопления энергии мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт⋅ч. Из-за карантина в некоторых странах, мы пошли по сценарию заводских испытаний в удаленном режиме по видеосвязи", – сказал Эмануэле Вольпе.

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Заводские испытания стеков с батареями производства Powin Energy производилась удаленно по видеосвязи в Торонто из-за жесткого карантина в Канаде и закрытия границ. Также и остальные части системы накопления энергии: трансформатор, распредустройство и контейнер для батарейных стэков – успешно прошли испытания удаленно.

ДТЕК тестирует первую в Украине литий-ионную систему накопления энергии / Фото ДТЭК