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Развивайте и совершенствуйте коммуникативные навыки, чтобы уметь хорошо писать и хорошо говорить
Наполните свои головы. Это чудесный момент в вашей жизни, когда каждый день вы в конечном итоге узнаете много вещей, о которых не знали ранее,
– считает миллиардер.
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Цените то, что имеете
Баффетт заметил, что место, где родился человек, играет не последнюю роль в его становлении как личности.
Мне очень повезло родиться в США, и мне повезло, что я родился в Небраске. Мне повезло, что у меня были такие родители, и мне повезло получить образование, которое я получил,
– говорит предприниматель.
Бизнесмен подчеркнул, что ему в жизни очень повезло, так как он имеет именно такую работу.
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Измеряйте свой успех не деньгами, а любовью семьи и коллег
Уоррен Баффетт рассказал, что в 90 лет встретил множество людей, которые стали очень богатыми, но их жизнь так и не сложилось. Также, жизнь сводила его с личностями, которые были очень известны в своей деятельности, но так и не добились успеха.
Ваши дети, ваша супруга, ваши коллеги: если вы любите этих людей в возрасте 65 или 70 лет, то вы добились успеха,
– считает инвестор.