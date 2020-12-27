Развивайте и совершенствуйте коммуникативные навыки, чтобы уметь хорошо писать и хорошо говорить

Наполните свои головы. Это чудесный момент в вашей жизни, когда каждый день вы в конечном итоге узнаете много вещей, о которых не знали ранее,

– считает миллиардер.

Цените то, что имеете

Баффетт заметил, что место, где родился человек, играет не последнюю роль в его становлении как личности.

Мне очень повезло родиться в США, и мне повезло, что я родился в Небраске. Мне повезло, что у меня были такие родители, и мне повезло получить образование, которое я получил,

– говорит предприниматель.

Не соглашайтесь на меньшее, чем работать в компании или с людьми, которыми вы восхищаетесь Выберите работу, ради которой вы с удовольствием будете вставать с постели каждое утро,

– отметил Баффетт.

Бизнесмен подчеркнул, что ему в жизни очень повезло, так как он имеет именно такую работу.

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Измеряйте свой успех не деньгами, а любовью семьи и коллег

Уоррен Баффетт рассказал, что в 90 лет встретил множество людей, которые стали очень богатыми, но их жизнь так и не сложилось. Также, жизнь сводила его с личностями, которые были очень известны в своей деятельности, но так и не добились успеха.

Ваши дети, ваша супруга, ваши коллеги: если вы любите этих людей в возрасте 65 или 70 лет, то вы добились успеха,

– считает инвестор.