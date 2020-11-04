Воррен Баффет розповів, яку рису характеру треба розвивати, аби досягти успіху
Поради видатного інвестора Воррена Баффета добре застосовуються як до інвестиційної галузі, так і до прийняття правильних рішень в житті. Мільярдер і голова Berkshire Hathaway переконаний в тому, що успішних підприємців об'єднує одна спільна риса.
Уоррен Баффет каже, що успіх прийде до вас лише тоді, коли ви засвоїте головну рису лідерства. Для підприємців та фахівців у всьому світі це може послугувати секретною зброєю, пише Inc.
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З тими, хто вміє чекати – трапиться найкраще
Для підприємців, які починають бізнес з нуля, миттєва винагорода – нездійсненна мрія. Воррен Баффет твердо вірить у важливий урок довгострокового мислення.
Незалежно від того, наскільки великий талант або зусилля, деякі речі просто вимагають часу. Ви не можете народити дитину за один місяць, запліднивши дев'ять жінок, – зазначає Баффет.
Точку зору Баффета підтримують вчені
Дослідження показали, що терплячі люди ефективніше досягають поставлених цілей і частіше задоволені своїми результатами. Ба більше, вони рідше відчувають негативні емоції й менш схильні до стресів та депресії.
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