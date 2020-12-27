Нещодавно гендиректор Berkshire Hathaway виступив перед випускниками Університету Небраски-Лінкольна. Захід пройшов в онлайн-форматі. Відзначимо, що саме в цьому навчальному закладі Баффет здобув освіту, за яку вдячний донині.

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Інновації 24 пропонують вашій увазі 5 порад від Воррена Баффета, які допоможуть розставити акценти, досягти успіху в кар'єрі та влаштувати особисте життя.

Читайте книги, щоб мати допитливий розум

Воррен Баффет запропонував колишнім студентам відповісти собі на запитання: "Якби була можливість пообідати тільки з однією людиною, неважливо чи жива вона чи вже ні, хто б це був?"

Насправді, читаючи, ти можеш пообідати навіть з Бенджаміном Франкліном. Можна дуже довго обідати з кожною великою особистістю в історії. Це розкіш – мати запас ідей, якими вони ділилися,

– переконаний бізнесмен.

Розвивайте і вдосконалюйте комунікативні навички, щоб вміти добре писати та добре говорити

Наповніть свої голови. Це чудовий момент у вашому житті, коли кожен день ви в кінцевому підсумку дізнаєтеся багато речей, про які не знали раніше,

– вважає мільярдер.

Цінуйте те, що маєте

Баффет зауважив, що місце, де народилася людина, відіграє не останню роль в її становленні як особистості.

Мені дуже пощастило народитися в США, і мені пощастило, що я народився в Небрасці. Мені пощастило, що у мене були такі батьки, і мені пощастило здобути освіту, яку я отримав,

– каже підприємець.

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Не погоджуйтеся на менше, ніж працювати в компанії або з людьми, якими ви захоплюєтеся

Виберіть роботу, заради якої ви з задоволенням будете вставати з ліжка щоранку,

– зазначив Баффет.

Бізнесмен підкреслив, що йому в житті дуже пощастило, оскільки він має саме таку роботу.

Вимірюйте свій успіх не грошима, а любов'ю сім'ї та колег

Воррен Баффет розповів, що в 90 років зустрів безліч людей, які стали дуже багатими, але їхнє життя так і не склалося. Також, життя зводило його з особистостями, які були дуже відомі у своїй діяльності, але так і не досягли успіху.

Ваші діти, ваша дружина, ваші колеги: якщо ви любите цих людей у ​​віці 65 або 70 років, то ви домоглися успіху,

– вважає інвестор.