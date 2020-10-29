"Ты всегда можешь послать его к черту завтра": Уоррен Баффетт поделился незаменимым советом
Кроме того, что Уоррен Баффетт был признан одним из самых успешных инвесторов всех времен, его также почитают за безграничную мудрость. Но как "Оракул из Омахи" получил знания, которые привели его к таким чрезвычайным достижениям?
Генеральный директор Berkshire Hathaway уверяет, что многие свои мысли он унаследовал от нескольких людей, которых он называет своими "героями", рассказывает CNBC.
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Одним из таких героев является Том Мерфи, руководитель средств массовой информации и бывший генеральный директор Capital Cities/ABC Inc. Баффетт описал Мерфи как чрезвычайно спокойного и способного делового человека: "Ему не приходилось кричать или что-то подобное. Он все делал очень взвешенно и размеренно."
Эмоциональная дисциплина
Более 40 лет назад Мерфи дал Баффетту незаменимый урок о важности распознавания и контроля своих эмоций.
Он сказал: "Уоррен, ты всегда можешь послать его к черту завтра" – это был один из лучших советов, который я когда-либо получал, – вспоминает инвестор.
Том Мерфи / moiglobal
Баффетт продолжает: "Промолчав, вы не теряете возможность. Просто забудьте об этом на день. Не поддавайтесь гневу!"
Научиться грациозно управлять своими эмоциями непросто, но попробуйте потренироваться. Если вы позволите им одичать, это может привести к принятию неправильных решений и даже навредить вашей репутации.
Баффетт не советует людям быть безэмоциональными
Он скорее подчеркивает преимущества признания, изучения и понимания своих эмоций. Таким образом, вы получаете больше времени и пространства для ясности, что позволит вам принимать более взвешенные решения.
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Эмоциональный интеллект
Советы Мерфи глубоко связаны с концепцией эмоционального интеллекта. Эмоционально умный человек обладает как навыками самосознания, так и навыками социальной осведомленности, которые необходимы для развития и поддержания хороших отношений, четкого общения, управления конфликтами и достижения успеха.
В результате, практикуя эмоциональную дисциплину и развивая эмоциональный интеллект, вы гораздо лучше подготовитесь к результатам, которых хотите достичь в жизни.
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