Кроме того, что Уоррен Баффетт был признан одним из самых успешных инвесторов всех времен, его также почитают за безграничную мудрость. Но как "Оракул из Омахи" получил знания, которые привели его к таким чрезвычайным достижениям?

Генеральный директор Berkshire Hathaway уверяет, что многие свои мысли он унаследовал от нескольких людей, которых он называет своими "героями", рассказывает CNBC.

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Одним из таких героев является Том Мерфи, руководитель средств массовой информации и бывший генеральный директор Capital Cities/ABC Inc. Баффетт описал Мерфи как чрезвычайно спокойного и способного делового человека: "Ему не приходилось кричать или что-то подобное. Он все делал очень взвешенно и размеренно."

Эмоциональная дисциплина

Более 40 лет назад Мерфи дал Баффетту незаменимый урок о важности распознавания и контроля своих эмоций.

Он сказал: "Уоррен, ты всегда можешь послать его к черту завтра" – это был один из лучших советов, который я когда-либо получал, – вспоминает инвестор.

Том Мерфи / moiglobal

Часто в напряженной ситуации самое разумное решение – это промолчать. Если вы потеряете контроль над собой, можете сделать то, о чем впоследствии пожалеете. Особенно в современном технологическом мире, которым правит Интернет: все, что вы говорите, может моментально разлететься по миру и вы уже не заберете слова обратно.

Баффетт продолжает: "Промолчав, вы не теряете возможность. Просто забудьте об этом на день. Не поддавайтесь гневу!"

Научиться грациозно управлять своими эмоциями непросто, но попробуйте потренироваться. Если вы позволите им одичать, это может привести к принятию неправильных решений и даже навредить вашей репутации.

Баффетт не советует людям быть безэмоциональными

Он скорее подчеркивает преимущества признания, изучения и понимания своих эмоций. Таким образом, вы получаете больше времени и пространства для ясности, что позволит вам принимать более взвешенные решения.

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Эмоциональный интеллект

Советы Мерфи глубоко связаны с концепцией эмоционального интеллекта. Эмоционально умный человек обладает как навыками самосознания, так и навыками социальной осведомленности, которые необходимы для развития и поддержания хороших отношений, четкого общения, управления конфликтами и достижения успеха.

Уоррен Баффетт – замечательный инвестор, ведь он не просто осознает собственные эмоции, но и способен подхватить эмоциональные реплики других. Миллиардер понимает, что в игре руководят эмоции, и он применяет свое умение чувствовать массовое население для принятия разумных инвестиционных решений.

В результате, практикуя эмоциональную дисциплину и развивая эмоциональный интеллект, вы гораздо лучше подготовитесь к результатам, которых хотите достичь в жизни.