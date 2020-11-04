Советы выдающегося инвестора Уоррена Баффетта хорошо применяемы как к инвестиционной отрасли, так и к принятию правильных решений в жизни. Миллиардер и глава Berkshire Hathaway убежден в том, что успешные предприниматели обладают одним общим качеством.

Уоррен Баффетт говорит, что успех придет к вам лишь тогда, когда вы усвоите главную черту лидерства. Для предпринимателей и профессионалов во всем мире это может послужить секретным оружием, пишет Inc.

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С теми, кто умеет ждать – случится лучшее

Для предпринимателей, которые начинают бизнес с нуля, мгновенное вознаграждение – несбыточная мечта. Уоррен Баффетт твердо верит в важный урок долгосрочного мышления.

Независимо от того, насколько велик талант или усилия, некоторые вещи просто требуют времени. Вы не можете родить ребенка за один месяц, оплодотворив девять женщин, – отмечает Баффетт.

Длинный извилистый путь и испытания, состоящие из четырнадцатичасового рабочего дня и бессонных ночей, в конечном итоге принесут плоды и проложат путь к успеху, сделав путешествие намного приятнее. Ключевое условие, чтобы это произошло, сводится к одной редкой человеческой черте: терпению.

Точку зрения Баффетта поддерживают ученые

Исследования показали, что терпеливые люди эффективнее добиваются поставленных целей и чаще удовлетворены своими результатами. Более того, они реже испытывают негативные эмоции и менее подвержены стрессам и депрессии.