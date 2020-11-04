Уоррен Баффетт рассказал, какую черту характера нужно развивать, чтобы достичь успеха
Советы выдающегося инвестора Уоррена Баффетта хорошо применяемы как к инвестиционной отрасли, так и к принятию правильных решений в жизни. Миллиардер и глава Berkshire Hathaway убежден в том, что успешные предприниматели обладают одним общим качеством.
Уоррен Баффетт говорит, что успех придет к вам лишь тогда, когда вы усвоите главную черту лидерства. Для предпринимателей и профессионалов во всем мире это может послужить секретным оружием, пишет Inc.
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С теми, кто умеет ждать – случится лучшее
Для предпринимателей, которые начинают бизнес с нуля, мгновенное вознаграждение – несбыточная мечта. Уоррен Баффетт твердо верит в важный урок долгосрочного мышления.
Независимо от того, насколько велик талант или усилия, некоторые вещи просто требуют времени. Вы не можете родить ребенка за один месяц, оплодотворив девять женщин, – отмечает Баффетт.
Точку зрения Баффетта поддерживают ученые
Исследования показали, что терпеливые люди эффективнее добиваются поставленных целей и чаще удовлетворены своими результатами. Более того, они реже испытывают негативные эмоции и менее подвержены стрессам и депрессии.
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