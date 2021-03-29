Американская компания Agility Robotics представила новую версию работа Digit. Теперь он умеет работать автономно – может ходить без помощи человека.

Человекоподобного робота научили составлять карту на местности. Это он будет делать с помощью специальных стереокамер.

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Digit умеет двигаться по заранее определенному маршруту. Благодаря LIDAR-технологии робот может обнаруживать и обходить препятствия на своем пути.

В видео, в частности, показали локальную карту, смоделированную роботом.

А также круглые фигуры, которыми обозначают точки спутниковой карты.

В конце ролика видно скопление точек в месте, где находится оператор.

Теперь Digit умеет "ходить" без помощи человека: видео Agility Robotics​

Digit создали на базе работа Cassie. Его научили ходить, бегать и взбираться по лестнице. Новую разработку планируют использовать для доставки и переноса объектов.

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