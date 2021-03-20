На пути к получению работы мечты важную роль играют сразу несколько факторов. Один из них – мощное резюме. Безусловно, вы можете делать ставку на личные качества и "живое" собеседование. Однако для того, чтобы заинтересовать работодателя, вам необходимо предоставить качественно составленное резюме, которое "зацепит" HR-специалиста.

Что делать, если вы сомневаетесь и нуждаетесь в совете по созданию яркой "визитки"? Rezi Resume – современное решение, которое поможет вам с этой задачей.

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О сервисе

Программа Rezi Resume – это алгоритм, который работает на основе искусственного интеллекта и оперативно генерирует оптимизированные резюме, а также сопроводительные письма, основываясь на ваших индивидуальных запросах.

Алгоритм использует систему отслеживания кандидатов ATS – программное обеспечение, разработанное для работодателей. Rezi Resume учитывает личные качества и опыт, чтобы продемонстрировать, что вы – именно тот сотрудник, которого ищет работодатель.

Программа Rezi Resume / Скриншот Rezi Resume

Стоит отметить, что система не генерирует весь текст вместо вас, а только продолжает и надлежащим образом оформляет предоставленную информацию во избежание клише. Кроме того, подобранные ИИ ключевые слова идентифицируют вас как лучшего кандидата.

Программа Rezi Resume уже продемонстрировала значительные результаты – ей доверяют 120 000 соискателей. Пользователи сервиса устроились на работу в такие мегакорпорации как: Apple, Facebook, Spotify, Microsoft, Google и другие.