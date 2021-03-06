Компания "Новая почта" представила уникального робота, который призван помочь читателям определиться с выбором книги. Инновационное решение запустили на территории экспозиции "Леся Украинка: 150 имен" в рамках одноименного проекта.

Роботизированный помощник, по имени НП Лукаш, возит все книги непосредственно на себе. Его маршрут – читальный зал Леся Лаунж, который расположен на первом этаже Национального центра "Украинский дом".

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Что умеет, как работает

Главное умение робота-библиотекаря – различать прозу, поэзию, иллюстрированные и детские издания. Робот устроен предельно просто. Для того чтобы воспользоваться услугой помощника, необходимо выполнить три простых действия:

отсканировать QR-код; зайти на сайт или загрузить приложение; дать ответ на 4 вопроса.

В Украине появился робот-библиотекарь, который поможет выбрать книгу / Фото "Новой почты"

НП Лукаш анализирует полученную информацию и подбирает книгу в соответствии с предпочтениями каждого отдельного читателя. Робот подвозит книгу, и предлагает гостю экспозиции почитать ее в лаундж-зоне. Более того, вам не нужно ставить книгу на место – НП Лукаш заберет ее самостоятельно.

По словам разработчиков, ЧП Лукаш создан на основе роботов, функционирующих в логистических терминалах компании "Новая почта". Они предназначены для автоматизации и ускорения рабочего процесса на складе. Роботы способны перевозить на себе до 300 килограммов посылок, а тянуть за собой могут даже до 1 000 килограммов груза.

Специально к выставке в честь Леси Украинский робота доработали наши инженеры и коммуникационная команда совместно с агентством Postmen, благодаря чему теперь робот может общаться через смартфоны и планшеты с посетителями и подбирать для них книги,

– рассказала директор по управлению репутацией "Новой почты" Елена Плахова.