Японские изобретатели создали робота, который создает произведения искусства с помощью искусственного интеллекта. Для этого он использует краски, кисточки, полотно и собственный набор "ценностей". Устройство представят на выставке SXSW 2021 в пределах демонстрации Todai To Texas.

Сейчас робот работает как с акриловой краской, так и с акварелью, а также самостоятельно смешивает цвет с водой.

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О проекте

AI Painting Project – разработка специалистов IBM Japan, Токийского университета и Yamaha Motors. Они специализируются на машинном обучении, робототехнике и искусстве. По словам разработчиков, робот на основе ИИ может открыть миру новые категории искусства и эстетики, полностью созданные машинами.

Изображение, над которым работает робот, не генерируется случайным образом. Оно базируется на конкретной концепции. Роботу можно дать конкретные указания относительно будущей картины – это определит сложность окраски, что повлияет на конечный результат. Например, если ограничить работа (он сможет использовать 30 мазков), удастся создать более абстрактное произведение искусства. Зато при расширении возможностей до 300 мазков получится более реалистичная картина.

В Японии разработали робота, который может нарисовать картину: смотрите видео

Справка: Todai To Texas – это официальная программа Токийского университета, которая ежегодно отбирает и внедряет перспективные инновационные проекты и стартапы.