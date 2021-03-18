В галерее США запустили робота-гида: интересная разработка
В городе Норфолк (США, Вирджиния) представили робота, который поможет ценителям искусства отдаленно наслаждаться экспозициями выставок. Устройство Gordon запустили в местной галерее Baron and Ellin Gordon Art Gallery. Роботом можно управлять непосредственно со своего смартфона.
Источник:WTKR
Во время карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19, робот Gordon – находка, которая возвращает широкой общественности доступ к произведениям искусства.
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Теперь люди смогут посещать галереи не выходя из дома. Кто-угодно в любой точке мира,
– сказал исполнительный директор Baron and Ellin Gordon Art Gallery Каллен Страун.
Что известно о разработке
Gordon – удобное и интересное решение, которое поможет внести разнообразие в досуг или отдых с друзьями. Робот спроектирован как Segway. Им можно управлять прямо со своего смартфона, планшета или компьютера. Изображение, которое передает устройство, можно масштабировать. Кроме того, он предлагает пользователям взаимодействовать с другими посетителями в картинной галерее с помощью динамика и встроенного микрофона. Все, что вы увидите, можно фотографировать.
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