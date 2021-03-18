В городе Норфолк (США, Вирджиния) представили робота, который поможет ценителям искусства отдаленно наслаждаться экспозициями выставок. Устройство Gordon запустили в местной галерее Baron and Ellin Gordon Art Gallery. Роботом можно управлять непосредственно со своего смартфона.

Во время карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19, робот Gordon – находка, которая возвращает широкой общественности доступ к произведениям искусства.

Читайте также Первый в мире: в Украине появился робот-библиотекарь – поможет выбрать книгу

Теперь люди смогут посещать галереи не выходя из дома. Кто-угодно в любой точке мира,

– сказал исполнительный директор Baron and Ellin Gordon Art Gallery Каллен Страун.

Что известно о разработке

Gordon – удобное и интересное решение, которое поможет внести разнообразие в досуг или отдых с друзьями. Робот спроектирован как Segway. Им можно управлять прямо со своего смартфона, планшета или компьютера. Изображение, которое передает устройство, можно масштабировать. Кроме того, он предлагает пользователям взаимодействовать с другими посетителями в картинной галерее с помощью динамика и встроенного микрофона. Все, что вы увидите, можно фотографировать.

Робот синхронизирован с системой продажи билетов ODU. Вы можете забронировать удобное для посещения время. Отмечается, что 60 минут экскурсии стоит 15 долларов, а для студентов предусмотрены скидки.