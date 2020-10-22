В 2019 году ДТЭК инвестировал 350 млн гривен в цифровую трансформацию компании. Проекты программы уже сэкономили около 150 млн гривен благодаря внедрению в производственные и административные процессы компании различных цифровых технологий.

Реализовывая программу MODUS, направленную на диджитализацию крупнейшего частного инвестора в украинскую энергетику ДТЭК за год удалось:

построить Wi-Fi в шахте и попасть в книгу рекордов Украины ( цифровая шахта )

) запустить дроны с лазерным сканированием для сбора данных об электросети (цифровые сети );

); разработать алгоритмы для оптимизации транспортировки угля (цифровая логистика) и режима работы энергоблоков электростанции (цифровая ТЭС).

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Цифровым продуктом управляют продакт-менеджеры: Product Team Lead в программе MODUS Лев Кузьмин поделился секретами создания и менеджмента цифровых продуктов, а также главными "грехами" при их создании.

Грех 1: Продукт решает не реальную проблему пользователя, а проблему, которая, вы предполагаете, есть у пользователя.

Проблема — это начало создания любого продукта. Потому сначала нужно конкретизировать проблему, потом уже искать ее решение через техническое и бизнес-воплощение. Зачастую, стартапы, которые не работают по формуле "Проблема — Идея — Продукт", сталкиваются с тем, что их продукт не решает "боль" пользователей. Чтобы найти настоящую проблему пользователей, стоит проводить глубинные интервью и исследования.

Грех 2: Вместо подготовительного этапа, создать ТЗ по мотивам встречи с заказчиком и нырнуть в работу с головой

Хороший продакт-менеджер должен понимать жизненный цикл продукта с его стадиями и ключевыми событиями. А также осознавать важность подготовительных этапов, чтобы понять существующую проблему, подобрать идею, создать и протестировать возможный прототип. Заказчик может ошибаться с идеей и ее решением. Без проверки можно потратить львиную долю бюджета и в результате ничего не получить.

В ДТЭК таких подготовительных этапов всего три:

Инициация начала работы над цифровым продуктом, обозначая существующую проблематику и возможную идею для ее решения. Мы проводим стадию discovery, исследуя тематику, возможные существующие решения. Это помогает понять насколько идея действительно решает проблему и целесообразность разработки продукта.

Подготовка видения будущего продукта и базового перечня его функциональности, формирование команды, определение технологий и сред для работы.

Proof of Concept (PoC) – тестирование гипотез и доказательство, что новый продукт действительно решит выявленную проблему.

Грех 3: Думать, что MVP должен удовлетворить все потребности пользователя

MVP – это разработка минимально жизнеспособного продукта. На самом деле, MVP создается для скорейшего получения обратной связи от реальных пользователей, поэтому продукт на этом этапе не должен делать все, но с багами. MVP – это история о том как с помощью 20% функциональности удовлетворить 80% процентов потребностей пользователя.

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Грех 4: Обязательная разработка прототипа для проверки любой гипотезы

Зачастую для проверки правильно сформулированной гипотезы, не требуется разработка прототипа, всегда можно найти способ для более быстрой и дешевой проверки.

Поскольку в результате цикличного подхода lean startup идет измерение результатов работы прототипа, аналитика и изучение, построение версии второго прототипа, и снова по циклу, пока продукт не будет готов к выводу на рынок, вы можете понять что продукт не дойдет до финальной стадии или сделает пивот. При этом на прототипирование уже потрачен большой бюджет. Потому разработка прототипа для проверки гипотезы должна всегда рассматриваться как план "Б".

Pivot Изменение курса движения стартапа с целью протестировать новое направления развития. Pivot может проверять фундаментальную гипотезу о продукте, бизнес-модели или меха­низме роста.

Грех 5: Продукт копирует уже существующий

На чужих ошибках стоит учиться, за конкурентами стоит подсматривать, но слепого копирования чужого опыта лучше избегать. Ведь кроме нарушения авторских прав, возможных репутационных потерь и создания не уникального продукта – вы можете банально сделать хорошую копию плохого продукта.

Грех 6: Закрытость к критике

Именно конструктивная критика позволяет продукту развиваться. Работа продакт-менеджера предполагает, что вы не боитесь критики со стороны остальных членов команды, партнеров, заказчиков, а главное, пользователей, и готовы слышать ее постоянно и работать над своими ошибками. Продакт-менеджер – это своего рода предприниматель. Ключевым для него является умение делать правильные выводы из своего жизненного и профессионального опыта, после чего быстро учиться на ошибках (своих и чужих).

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Грех 7: Идти вслепую в ожидании света в конце тоннеля

Истории известно высказывание Генри Форда: "Если бы я спросил людей, чего они хотят, они бы попросили более быструю лошадь". Это значит, что иногда люди сами не знают чего хотят, пока ваш продукт им это не предложит.

Например, в случае с Фордом, людям нужен был более быстрый способ передвигаться, а не конь. Потому продакт-менеджер должен четко видеть конечную цель своего продукта, не пропускать ни одного этапа его создания и проявлять эмпатию к пользователям и их проблеме.