У 2019 році ДТЕК інвестував 350 млн гривень в цифрову трансформацію компанії. Проєкти програми вже заощадили близько 150 млн гривень завдяки впровадженню у виробничі та адміністративні процеси компанії різних цифрових технологій.

Реалізовуючи програму MODUS, спрямовану на діджиталізацію найбільшого приватного інвестора в українську енергетику ДТЕК за рік вдалося:

побудувати Wi-Fi в шахті та потрапити в книгу рекордів України ( цифрова шахта );

); запустити дрони з лазерним скануванням для збору даних про електромережі ( цифрові мережі );

); розробити розумні алгоритми для оптимізації транспортування вугілля (цифрова логістика) і режиму роботи енергоблоків електростанції (цифрова ТЕС).

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Цифровим продуктом керують продакт-менеджери: Product Team Lead в програмі MODUS Лев Кузьмін поділився секретами створення і менеджменту цифрових продуктів, а також головними "гріхами" при їх створенні.

Гріх 1: Продукт вирішує не реальну проблему користувача, а проблему, яка, ви припускаєте, є у користувача.

Проблема – це початок створення будь-якого продукту. Тому спершу треба конкретизувати її, а потім вже шукати рішення через технічне і бізнес-втілення. Найчастіше стартапи, які не працюють за формулою "Проблема – Ідея – Продукт", стикаються з тим, що їх продукт не вирішує "біль" користувачів. Щоб знайти справжню проблему користувачів, варто проводити глибинні інтерв'ю та дослідження.

Гріх 2: Замість підготовчого етапу, створити ТЗ за мотивами зустрічі із замовником і пірнути в роботу з головою

Хороший продакт-менеджер повинен розуміти життєвий цикл продукту з його стадіями та ключовими подіями. А також усвідомлювати важливість підготовчих етапів, щоб зрозуміти існуючу проблему, підібрати ідею, створити та протестувати можливий прототип. Замовник може помилятися з ідеєю та її вирішенням. Без перевірки можна витратити левову частку бюджету і в результаті нічого не отримати.

У ДТЕК таких підготовчих етапів всього три:

Ініціація початку роботи над цифровим продуктом, позначаючи реальну проблематику і можливу ідею для її вирішення. Ми проводимо стадію discovery, досліджуючи тематику, можливі наявні рішення. Це допомагає зрозуміти, наскільки ідея дійсно вирішує проблему і яка доцільність розробки продукту.

Підготовка бачення майбутнього продукту і базового переліку його функціональності, формування команди, визначення технологій та середовищ для роботи.

Proof of Concept (PoC) – тестування гіпотез і доказ, що новий продукт дійсно вирішить виявлену проблему.

Гріх 3: Думати, що MVP повинен задовольнити всі потреби користувача

MVP – це розробка мінімально життєздатного продукту. Насправді, MVP створюється для якнайшвидшого отримання зворотного зв'язку від реальних користувачів, тому продукт на цьому етапі не повинен робити все, але з багами. MVP – це історія про те як за допомогою 20% функціональності задовольнити 80% відсотків потреб користувача.

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Гріх 4: Обов'язкова розробка прототипу для перевірки будь-якої гіпотези

Найчастіше для перевірки правильно сформульованої гіпотези не потрібна розробка прототипу. Завжди можна знайти спосіб для більш швидкої та дешевої перевірки.

Оскільки в результаті циклічного підходу lean startup йде вимір результатів роботи прототипу, аналітика і вивчення, побудова версії другого прототипу, і знову по циклу, поки продукт не буде готовий до виходу на ринок, ви можете зрозуміти, що продукт не дійде до фінальної стадії або зробить півот. При цьому на прототипування вже витрачено великий бюджет. Тому розробка прототипу для перевірки гіпотези повинна завжди розглядатися як план "Б".

Pivot Зміна курсу руху стартапу з метою протестувати нові напрямки розвитку. Pivot може перевіряти фундаментальну гіпотезу про продукт, бізнес-модель або механізм зростання.

Гріх 5: Продукт копіює той, що вже існує

На чужих помилках варто вчитися, за конкурентами варто підглядати, але сліпого копіювання чужого досвіду краще уникати. Адже крім порушення авторських прав, можливих репутаційних втрат і створення не унікального продукту – ви можете банально зробити хорошу копію неякісного товару.

Гріх 6: Закритість до критики

Саме конструктивна критика дозволяє продукту розвиватися. Робота продакт-менеджера передбачає, що ви не боїтеся критики з боку інших членів команди, партнерів, замовників, а головне, користувачів, і готові чути її постійно і працювати над своїми помилками. Продакт-менеджер – це свого роду підприємець. Ключовим для нього є вміння робити правильні висновки зі свого життєвого та професійного досвіду, після чого швидко вчитися на помилках (своїх та чужих).

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Гріх 7: Йти наосліп в очікуванні світла в кінці тунелю

Історії відомий вислів Генрі Форда: "Якби я запитав людей, чого вони хочуть, вони б попросили швидшого коня". Це означає, що іноді люди самі не знають чого хочуть, поки ваш продукт їм це не запропонує.

Наприклад, у випадку з Фордом, людям потрібен був швидший спосіб пересуватися, а не кінь. Тому продакт-менеджер повинен чітко бачити кінцеву мету свого продукту, не пропускати жодного етапу його створення і проявляти емпатію до користувачів та їх проблеми.