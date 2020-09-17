Наверное, каждый из нас мечтает добиться успеха в карьере, которая будет приносить не только истинное удовольствие и гармонию, но и станет источником стабильного дохода. Вы будете удивлены, но миллиардер Рэй Далио убежден – эта мечта абсолютно достижима, нужно только овладеть несколькими навыками. А точнее – двумя.

Так, речь идет о гибкости и творческом мышление, рассказывает Inc.

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Чтобы иметь необходимое количество денег и заниматься любимым делом, нужно проявлять креативность и гибкость, – отмечает Далио.

Рэй Далио Американский финансист, предприниматель, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates и благотворитель. Бизнесмен управляет активами на сумму около 160 млрд долларов. Его книга Principles: Life & Work ( "Принципы: жизнь и работа") вошла в список бестселлеров The New York Times. Американские СМИ называют его "Стивом Джобсом в области инвестирования".

В чем эффективность этих навыков?

Рэй Далио уверяет: если вы не понимаете, как можно превратить любимое дело в источник заработка – просто попробуйте проявить гибкость и творческий подход.

Сосредоточьтесь и хорошо подумайте – есть ли что-то, чем вы увлечены, и это хорошо оплачивается. Не будьте слишком ограничены в своих размышлениях – идите на компромиссы. Чем вы умнее, тем на меньшее количество компромиссов придется идти, – советует предприниматель.