Инновации – это неотъемлемая составляющая современного бизнеса. Как создать прорывную идею? Что надо современному потребителю? Где искать поддержки? Ответы на эти и другие вопросы в книгах, которые рассказывают о наиболее креативных и инновационных бизнес-идеях в истории.

24 канал предлагает вашему вниманию 5 книг об инновациях, идеях, трендах и перспективах.

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Машина, платформа, толпа

Книга для тех, кого интересуют технологии будущего, цифровая революция и тренды, определяющие наше будущее.

Авторы пытаются ответить на вопрос: "Оставят ли работы без работы людей?", "Будут ли контролировать влиятельные платформы экономические решения?" и "Будет ли у людей меньше свободы?». Машины, платформы и толпа могут давать власть и богатство, могут повышать уровень приватности, улучшать открытость, создавать рабочую обстановку, насыщенную вдохновением и целеустремленностью.

Растут технологии – растут возможности. Писатели уверяют: следующие несколько десятилетий будут лучше и мощнее, чем любые другие, с которыми сталкивалось человечество.

Искуственный интелект на практике

Книга для предпринимателей, стратегов и руководителей с опытом.

Увлекательный рассказ об искусственном интеллекте и возможностях, которые он открывает современным компаниям. "Искусственный интеллект на практике" – это 50 реальных примеров его практического применения для решения сложных задач мировыми корпорациями.

Авторы рассказывают о таких категориях, как: медиа, технологии, финансы и здравоохранение, производство и розничные продажи. 5 категорий – 5 разделов. Прочтения одного раздела займет 5 минут вашего времени, зато предоставит вам потенциальные возможности для развития.

Человек+машина

Книга для успешных предпринимателей и руководителей, которые стремятся применять искуственный интелект для развития бизнеса

Это руководство по переосмыслению бизнес-процессов и созданию инновационных рабочих мест с помощью искусственного интеллекта.

Руководители компании Accenture Пол Доэрти и Джеймс Уилсон работают над исследованием и описанием влияния технологий на бизнес и общество. Они изучили развитие искусственного интеллекта за прошедшие 30 лет.

В книге описаны шаги, которые необходимо внедрять во все бизнес-процессы – от сбора данных до их анализа и дальнейшего планирования и корректировки маркетинговых кампаний в режиме реального времени. Авторы собрали примеры компаний из различных секторов экономики, которые уже внедрили или находятся на этом пути.

Исследование трендов. Практическое руководство

Актуальная и информативная книга для всех желающих узнать больше о: тенденциях, прогнозировании, инновационном мышлении и стратегическом планировании.

"Исследование трендов" – руководство к действию для студентов, изучающих дизайн, маркетинг, брендинг и инновации. Вы узнаете о: последних исследованиях по суперфорекстингу, трех сканированиях горизонта, сценарном планировании, Форсайт-фреймворке, а также получите рекомендации по созданию и запуску собственных трендовых и инновационных спринтов.

Как создать продукт, который полюбят

Подробный гид по созданию продуктов, которые будут нравиться потребителям. Автор изучил историю создания успешных сервисов и продуктов, обнаружил схожие процессы и стратегии успеха. В книге вы найдете более 30 интервью продуктовых дизайнеров. Вы узнаете, как выявить и интерпретировать потребности клиентов и использовать результаты такого исследования для создания продукта.

После прочтения книги вы сможете: