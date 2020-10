В современных реалиях джитализация процессов – единственно возможный путь развития для большинства компаний. Высокая конкуренция и изменение поведения клиента заставляют предприятия и другие отрасли играть по новым правилам. Пандемия СOVID-19 четко показала: нецифровые методы управления устарели, а на смену им уже пришли новые, гибкие, устойчивые и более эффективные.

Поэтому, оперативная, комплексная и организованная цифровизация является неотъемлемой составляющей современного экономического процесса. Именно диджитал-методы призваны оперативно реагировать на резкие изменения и новые вызовы, рассказывает 24 канал.

Зачем нужна цифровизация бизнеса и как ее эффективно внедрять рассуждает Дмитрий Осыка, руководитель IT и программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК.

У меня для вас две новости: плохая и хорошая. Начну с плохой. Если ваша компания до сих пор не начала цифровую трансформацию – вам придется быть в роли догоняющего. И неважно какой вы бизнес и в какой сфере работаете. Хорошая – рано или поздно вы все равно запустите этот процесс, даже если вам сейчас кажется, что вашей компании это совсем не нужно. Хотя не думаю, что после карантина такие остались.

С началом пандемии, когда все массово переходили в онлайн и переводили своих сотрудников на удаленный режим работы, в интернете гуляла очень актуальная шутка: "Кто возглавляет цифровую трансформацию в вашей компании: а) генеральный директор; б) директор по цифровой трансформации; в) Сovid-19?"

Действительно, этот вирус заставил компании за месяц провести такие революционные цифровые изменения, на которые в докарантинный период в спокойном эволюционном темпе ушло бы несколько лет.

Все быстро поняли, что процесс цифровой трансформации это не "nice to have", а "the must".

ДТЭК начал свою централизованную и всеобъемлющую цифровую трансформацию в начале 2019 года. За это время мы наработали определенный чеклист и набор советов, который понадобится всем, кто только начал этот процесс, или находится на его начальной стадии.

10 этапов, которые пройдут большинство компаний на пути к цифровой трансформации – опыт ДТЭК

1. Разберитесь с эффективностью ваших бизнес-процессов, проведите аудит, в уже потом беритесь за цифровую трансформацию

Не гонитесь бездумно за технологиями только потому, что это сейчас модно. Не тратьте средства и ресурсы на цифровизацию неоптимальных процессов. Помните, что в основе всего – эффективность бизнеса. Поэтому сначала наведите фокус на вашу бизнес-стратегию, а уже потом на технологии, которые помогут в ее реализации.

2. Руководитель должен разделять цифровое видение будущего компании

Иначе вы будете бороться не только с внутренним сопротивлением цифровизации на уровне сотрудников (которое всегда присутствует), но и на уровне руководства, что сделает вашу трансформацию вдвое энергозатрантнее.

3. Работайте со своим персоналом

Ваш успех напрямую зависит от того, насколько будут вовлечены в цифровую трансформацию ваши работники, которые досконально знают процессы внутри компании.

Развивайте цифровую культуру людей. Важную роль здесь играет руководство компании. СЕО должен не просто "тихо" поддерживать цифровизацию, подписывая необходимые документы и выделяя бюджеты. Он должен стать ее проповедником, заражать этой идеей и необходимостью трансформации весь персонал на всех уровнях.

4. Если вы крупная компания – "подружите" ваш бизнес и производство с командой цифровой трансформации

Сделайте так, чтобы они разговаривали на одном языке, понимали потребности и специфику работы друг друга. На начальных этапах вы будете поражены, насколько разное видение и понимание цифровой трансформации у людей, производящих реальный продукт и тех, кто ее должен обеспечивать.

5. Даже если вы крупная компания, которая имеет мощную команду разработчиков, не бойтесь использовать уже работающие модели или технологии извне

Не изобретайте велосипед заново, если его уже кто-то создал до вас. Так же не бойтесь делиться своими технологиями. Таким образом вы построите вокруг себя своеобразную цифровую экосистему, которая поможет быстрее и дешевле внедрять новые решения.

6. Минимизируйте финансовые риски

Даже если вы сделали аудит бизнес-процессов и на 100% уверены, что нужно цифровизировать именно эту технологию или процесс, не вкладывайтесь сразу в нее полностью. Двигайтесь этапами, шаг за шагом.

Сначала докажите жизнеспособность концепции (Proof of concept), далее перейдите к этапу создания продукта с минимальным функционалом, который можно дать пользователям для использования (Minimum viable product) и только потом делайте финальный выпуск и тиражирование продукта.

7. Драйверами цифровой трансформации являются прежде всего запросы потребителей, а не непосредственно новые технологии как таковые

Получив положительный цифровой опыт благодаря технологиям в одной сфере, потребитель (на уровне подсознания) будет хотеть такого же легкого, понятного и user-friendly опыта использования продуктов или услуг и в других. В том числе и в вашей. На данном этапе ваша задача – не разочаровать потребителя.

8. Как можно скорее достигайте цифровой зрелости

Она состоит из пяти уровней:

начальный (единичные случаи использования технологий)

(единичные случаи использования технологий) формальный (компания не до конца понимает эффект от внедрения, но знает, что цифровизация должна что-то улучшить)

(компания не до конца понимает эффект от внедрения, но знает, что цифровизация должна что-то улучшить) стратегический (компания имеет много цифровых процессов, эффекты от внедрения понятны, цифровизация является стратегией бизнеса)

(компания имеет много цифровых процессов, эффекты от внедрения понятны, цифровизация является стратегией бизнеса) конверсированный (существует сформированная корпоративная культура, основанная на цифровизации, каждое подразделение видит свою роль в этом процессе)

(существует сформированная корпоративная культура, основанная на цифровизации, каждое подразделение видит свою роль в этом процессе) инновационно-адаптивный (кардинальное изменение организационной культуры, где каждый шаг является цифровым).

Совет! Попробуйте пропустить начальные уровни и перепрыгнуть сразу на третий.

9. Цифровая трансформация никогда не заканчивается, как не заканчивается и технический прогресс

Это путешествие по дороге, у которой нет конца. Поэтому настройтесь, что этот процесс будет перманентным.

10. Цифровая трансформация – это не история завтрашнего дня

В наши дни это уже история о вчера, без которого трудно будет строить завтра. Однако, лучше поздно, чем никогда.