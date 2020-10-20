Проект Дія City разработан Министерством цифровой трансформации Украины и предусматривает специальный правовой режим для IT-представителей со всего мира. Для его запуска необходимо принять ряд законопроектов о либерализации трудового законодательства, налоговых стимулах и других инструментах для развития резидентов.

Проект создаст условия для структурирования стартапов и их трансформации в технологические компании, тем самым – будет способствовать росту национальной экономики. Дія Сіty – это инструмент цифровой трансформации экономики Украины, пишет НВ.Бизнес.

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Основные цели

Создать международный технологический центр мирового уровня в Украине, который послужит магнитом для талантливых специалистов со всего мира и станет международным центром знаний и компетенций. Международное сотрудничество и построение новой экономики Украины — экономики знаний. Маленький международный стартап вскоре может стать крупной технологической компанией, а десяток таких компаний – основа новой цифровой экономики страны. Авторы проекта считают, что важной задачей является создание условий для структурирования стартапов именно в Украине, что бы технологические компании не переносили свои штаб-квартиры в зарубежные юрисдикции, опасаясь несовершенства украинской правовой системы.

В стране сегодня порядка 200 тысяч талантливых инженеров и разработчиков. Мы считаем правильным предложить им альтернативу, например, возможность создания собственного стартапа, продукта. Это максимизирует финансовый результат не только этих ребят, но и страны в целом. Именно на это направлены основные меры, предлагаемые нами в разрабатываемом законе, – отметил legal lead Дія Сіty, советник министра цифровой трансформации Украины Денис Алейников.

Какие возможности открывает проект?

элементы английского права, конвертируемый займ, развитие венчурного инвестирования – это все облегчит структурирование иностранных венчурных инвестиций в украинские стартапы;

разработчики получат доступ к иностранным деньгам непосредственно в Украине;

стартаперы получат шанс сделать свой проект;

страна получит новые проекты, структурированные по национальному праву;

инвесторы выиграют, так как содержать небольшие национальные команды по национальному праву гораздо дешевле.

Мы уже имели такой опыт реформ и увидели, что это работает на примере белорусского Парка высоких технологий. В Дія City мы идем дальше — вводим необходимые иностранным фондам инструменты хеджирования рисков, такие как ликвидационные привилегии и стимулируем развитие национальных ангельских инвестиций — украинские инвесторы получат налоговую скидку по НДФЛ на сумму инвестиций в украинские стартапы, – заявил Денис Алейников.

Бесспорно, построить системную модель создания стартапов, вырастить собственные крупные продуктовые компании и создать конкурентную цифровую экономику – задание не из легких. Но Денис Алейников убежден, что все предпосылки для этого у нас есть. Главное – постепенно идти к цели шаг за шагом.

Что главное для успеха стартапа на глобальном рынке?

своевременность выхода на рынок;

видение (понимание какую задачу решать);

команда, способная обеспечить решение.

Дія City – это международный технологический стартап размером со страну – Украину, – добавляет Алейников.