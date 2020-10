В сучасних реаліях джиталізація процесів – єдино можливий шлях розвитку для більшості компаній. Висока конкуренція та зміна поведінки клієнта змушують підприємства та інші галузі грати за новими правилами. Пандемія СOVID-19 чітко показала: нецифрові методи управління застаріли, а на зміну їм вже прийшли нові, гнучкі, стійкі й більш ефективні.

Тому оперативна, комплексна та організована цифровізація є невід’ємною складовою сучасного економічного процесу. Саме діджитал-методи покликані оперативно реагувати на різкі зміни та нові виклики, розповідає 24 канал.

​Не пропустіть: Як не "злити" продукт: 7 гріхів продакт-менеджера

Навіщо потрібна цифровізація бізнесу і як її ефективно впроваджувати розмірковує Дмитро Осика, керівник IT і програми MODUS з цифрової трансформації ДТЕК.

У мене для вас дві новини: погана та хороша. Розпочну з поганої. Якщо ваша компанія досі не розпочала цифрову трансформацію – вам доведеться бути в ролі наздоганяючого. І неважливо який ви бізнес і у якій сфері працюєте. Хороша – рано чи пізно ви все-одно запустите цей процес, навіть якщо вам зараз здається, що вашій компанії це зовсім не потрібно. Хоча не думаю, що після карантину такі залишилися.

З початком пандемії, коли всі масово переходили в онлайн та переводили своїх співробітників на віддалений режим роботи, інтернетом гуляв дуже актуальний жарт: "Хто очолює цифрову трансформацію у вашій компанії: а) генеральний директор; б) директор з цифрової трансформації; в) СOVID-19?"

Справді, цей вірус змусив компанії за місяць провести такі революційні цифрові зміни, на які у докарантинний період у спокійному еволюційному темпі пішло б кілька років.

Цифровий розкол в керівництві: як конфлікт поколінь гальмує впровадження нових технологій

Всі швидко зрозуміли, що процес цифрової трансформації це не "nice to have", а "the must".

ДТЕК розпочав свою централізовану й всеосяжну цифрову трансформацію на початку 2019 року. За цей час ми напрацювали певний чекліст та набір порад, який знадобиться усім, хто тільки почав цей процес, чи перебуває на його початковій стадії.

10 етапів, які пройдуть більшість компаній на шляху до цифрової трансформації – досвід ДТЕК

1. Розберіться з ефективністю ваших бізнес-процесів, проведіть аудит, в вже потім беріться за цифрову трансформацію

Не женіться бездумно за технологіями лише тому, що це зараз модно. Не витрачайте кошти і ресурси на цифровізацію неоптимальних процесів. Пам’ятайте, що в основі всього – ефективність бізнесу. Тому спочатку наведіть фокус на вашу бізнес-стратегію, а вже потім на технології, які допоможуть у її реалізації.

2. Керівник повинен розділяти цифрове бачення майбутнього компанії

Інакше ви боротиметесь не лише із внутрішнім супротивом цифровізації на рівні співробітників (який завжди присутній), але і на рівні керівництва, що зробить вашу трансформацію вдвічі енергозатратнішою.

3. Працюйте зі своїм персоналом

Ваш успіх напряму залежить від того, наскільки будуть залученими до цифрової трансформації ваші працівники, які досконало знають процеси всередині компанії.

Розвивайте цифрову культуру людей. Важливу роль тут відіграє керівництво компанії. СЕО повинен не просто "тихо" підтримувати цифровізацію, підписуючи необхідні документи і виділяючи бюджети. Він повинен стати її проповідником, заражати цією ідеєю і необхідністю трансформації весь персонал на всіх рівнях.

4. Якщо ви велика компанія – "подружіть" ваш бізнес і виробництво з командою цифрової трансформації

Зробіть так, щоб вони розмовляли однією мовою, розуміли потреби й специфіку роботи одне одного. На початкових етапах ви будете вражені, наскільки різне бачення й розуміння цифрової трансформації у людей, які виготовляють реальний продукт і тих, хто її повинен забезпечувати.

5. Навіть якщо ви велика компанія, яка має потужну команду розробників, не бійтеся використовувати вже працюючі моделі чи технології ззовні

Не винаходьте велосипед наново, якщо його вже хтось створив до вас. Так само, не бійтесь ділитися своїми технологіями. Таким чином, ви збудуєте навколо себе своєрідну цифрову екосистему, яка допоможе швидше й дешевше запроваджувати нові рішення.

Важливо: Рецепт успіху: як не стати кожною п'ятою інновацією, що провалюється на ринку

6. Мінімізуйте фінансові ризики

Навіть якщо ви зробили аудит бізнес-процесів і на 100% впевнені, що потрібно цифровізувати саме цю технологію чи процес, не вкладайтеся відразу у неї повністю. Рухайтеся етапами, крок за кроком.

Спочатку доведіть життєздатність концепції (Proof of concept), далі перейдіть до етапу створення продукту з мінімальним функціоналом, який можна дати користувачам для використання (Minimum viable product) і лише потім робіть фінальний випуск й тиражування продукту.

7. Драйверами цифрової трансформації є насамперед запити споживачів, а не безпосередньо нові технології як такі

Отримавши позитивний цифровий досвід завдяки технологіям в одній сфері, споживач (на рівні підсвідомості) хотітиме такого ж легкого, зрозумілого і user-friendly досвіду використання продуктів чи послуг і в інших. Зокрема і у вашій. На цьому етапі ваше завдання – не розчарувати споживача.

8. Якомога швидше досягайте цифрової зрілості

Вона складається з п’яти рівнів:

початковий (поодинокі випадки використання технологій);

(поодинокі випадки використання технологій); формальний (компанія не до кінця розуміє ефект від впровадження, але знає, що цифровізація повинна щось покращити);

(компанія не до кінця розуміє ефект від впровадження, але знає, що цифровізація повинна щось покращити); стратегічний (компанія має багато цифрових процесів, ефекти від впровадження зрозумілі, цифровізація є стратегією бізнесу);

(компанія має багато цифрових процесів, ефекти від впровадження зрозумілі, цифровізація є стратегією бізнесу); конверсований (існує сформована корпоративна культура, заснована на цифровізації, кожен підрозділ бачить свою роль в цьому процесі);

(існує сформована корпоративна культура, заснована на цифровізації, кожен підрозділ бачить свою роль в цьому процесі); інноваційно-адаптивний (кардинальна зміна організаційної культури, де кожен крок є цифровим).

Порада! Спробуйте пропустити початкові рівні та перестрибнути відразу на третій.

Читайте також: Україна створює умови для зростання IT-сектору: Денис Алейніков про проєкт Дія City

9. Цифрова трансформація ніколи не закінчується, як не закінчується і технічний прогрес

Це подорож дорогою, у якої немає кінця. Тому налаштуйтеся, що цей процес буде перманентним.

10. Цифрова трансформація — це не історія завтрашнього дня

У наші дні це вже історія про вчора, без якого важко буде будувати завтра. Однак, краще пізно, аніж ніколи.