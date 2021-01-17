Компанія Velomobiel.nl., що базується в Нідерландах, розробила надпотужний веломобіль Snoek. Транспортний засіб призначений для швидкої їзди.

Легкий корпус Snoek розроблений з вуглецевого волокна – його вага становить лише 20 кілограмів. Фронтальна площа веломобіля на 20 відсотків менша, аніж в іншої моделі компанії Quest. Транспорт оснащено бічними дзеркалами, системою освітлення та покажчиками повороту, розповідає New Atlas.

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Веломобілі Snoek та Quest / Фото Velomobiel.nl.

Інші характеристики

У компанії відзначають, що Snoek має наступні особливості:

односторонні барабанні гальма Sturmey Archer;

трансмісія 2 х 11 (передній перемикач Shimano 105, задній перемикач SLX Shadow, касета SR- 11-36);

колеса: 20-дюймові передні та 28-дюймові задні;

знімне аеродинамічне покриття: веломобіль має жорсткий верх "Racehood".

Веломобіль Snoek / Фото Velomobiel.nl.

Розробники відзначають, що Snoek може використовуватися не лише для пересування містом, а й під час перегонів.

Одним з наших перших клієнтів став найкращий спортивний велосипедист. Зараз він тестує Snoek на Milan SL,

– розповідає співзасновник Velomobiel.nl Тео ван Андель.

Гонщик відзначив, що веломобіль легко розвиває швидкість 60 кілометрів на годину.

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Попри те, що Snoek перебуває на етапі розробки, компанія вже отримала 22 передзамовлення. Очікується, що транспортний засіб надійде у продаж через дев'ять місяців. Веломобіль коштуватиме близько 9 500 доларів.

Веломобіль Snoek від компанії Velomobiel.nl.: дивіться відео