У Нідерландах представили веломобіль Snoek: вражає потужністю – відео
Компанія Velomobiel.nl., що базується в Нідерландах, розробила надпотужний веломобіль Snoek. Транспортний засіб призначений для швидкої їзди.
Легкий корпус Snoek розроблений з вуглецевого волокна – його вага становить лише 20 кілограмів. Фронтальна площа веломобіля на 20 відсотків менша, аніж в іншої моделі компанії Quest. Транспорт оснащено бічними дзеркалами, системою освітлення та покажчиками повороту, розповідає New Atlas.
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Веломобілі Snoek та Quest / Фото Velomobiel.nl.
Інші характеристики
У компанії відзначають, що Snoek має наступні особливості:
- односторонні барабанні гальма Sturmey Archer;
- трансмісія 2 х 11 (передній перемикач Shimano 105, задній перемикач SLX Shadow, касета SR- 11-36);
- колеса: 20-дюймові передні та 28-дюймові задні;
- знімне аеродинамічне покриття: веломобіль має жорсткий верх "Racehood".
Веломобіль Snoek / Фото Velomobiel.nl.
Розробники відзначають, що Snoek може використовуватися не лише для пересування містом, а й під час перегонів.
Одним з наших перших клієнтів став найкращий спортивний велосипедист. Зараз він тестує Snoek на Milan SL,
– розповідає співзасновник Velomobiel.nl Тео ван Андель.
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Попри те, що Snoek перебуває на етапі розробки, компанія вже отримала 22 передзамовлення. Очікується, що транспортний засіб надійде у продаж через дев'ять місяців. Веломобіль коштуватиме близько 9 500 доларів.
Веломобіль Snoek від компанії Velomobiel.nl.: дивіться відео
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