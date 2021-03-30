Перший із 11: Kia Motors показала новий електрокар – характеристики, ціна

Kia Motors представила електричний кросовер EV6. Це – перший із 11 повністю електричних автомобілів, які південнокорейська компанія має намір випустити до 2026 року.

Покупцям запропонують обрати між двома електричним двигунами. Їхня потужність сягатиме 58 кВт або 77,4 кВт за годину.

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Основні характеристики EV6

За словами розробників, новий електрокар без підзарядки зможе проїхати 510 кілометрів. Аби зарядити акумулятор до 80% водію знадобиться 18 хвилин.

Плани у Kia – досить масштабні. Ще до кінця 2021 року там прагнуть продати до 30 тисяч електричних автомобілів EV6, а у 2022 році – 100 тисяч.

EV6 є першою моделлю, яка з'явилася після того, як Kia заявила про наміри перетворити себе з автовиробника на інноваційного постачальника рішень для мобільності,

– заявив Сон Хо Хонг, президент компанії.

Й додав, що ця модель розроблена у рамках плану щодо збільшення співвідношення екологічно чистих моделей до 40% від загального обсягу продажів до 2030 року".



Такий вигляд має автоновинка від Kia / Фото Yonhap

За словами Хонга, компанія вже розпочала попередній продаж, аби краще прогнозувати споживчий попит та управляти запасами основних деталей електромобілів.

Новинки на ринку електрокарів

Інша південнокорейська компанія – Hyundai – представила електричний кросовер Ioniq 5. При чому, одразу у кількох кольорах.

Компанія Daymak з Канади показала прототип триколісного електромобіля Spiritus, який має шанси стати найшвидшим у світі.

Українська компанія Murmuration Technology з Кривого Рогу продовжує працювати над електричною вантажівкою СoolOn.

За новий електромобіль доведеться заплатити від 40 000 до 48 500 доларів. Проте якщо Kia отримає субсидію від уряду, вартість авто зможе зменшитися.