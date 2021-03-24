Канадська компанія Daymak представила прототип найшвидшого у світі триколісного електромобіля. Spiritus розганятиметься до 96 кілометрів за годину лише за 1,8 секунди.

Нині компанія намагається залучити кошти за допомогою краудфандингу. Мета – отримати 50 000 попередніх замовлень до липня 2021 року.

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Це дуже захоплююче. Daymak пройшов довгий шлях від того моменту, коли я заснував свій гараж у 2001 році. Spiritus – це здійснена мрія,

– говорить засновник компанії Альдо Байоккі.

Модель Ultimate має корпус з вуглецевого волокна, повний привод, систему автономного водіння, акумулятор на 80 кВт-год та запас ходу 480 кілометрів. У свою чергу, Delux оснащена акумулятором на 36-кВт-год та запасом ходу на 290 кілометрів.

Ціна

Очікується, що вартість Ultimate становитиме 149 000 доларів. Натомість модель Delux обійдеться вам значно дешевше – у 20 000 доларів. Зауважують, що внесення депозиту у розмірі від 100 до 50 000 доларів дозволить придбати електромобіль зі знижкою.

Електромобілі Spiritus / Фото Daymak