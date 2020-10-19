Без сумніву, 2020 рік надовго закарбується в пам’яті. Такий рівень невизначеності та страхів важко було спрогнозувати. Тож зараз більшість компаній шукають шляхи виходу з цієї кризи. Сила бренду та діджиталізація стають необхідною умовою виживання, проте майже 70% українських компаній також вбачають нинішнім рецептом успіху випуск ринкових новинок.

Насправді інновація — це більше, аніж просто створення продукту або послуги. Йдеться про донесення незабутнього й унікального досвіду, який побудований на глибокому розумінні людей та їхніх потреб, що виникають у конкретні моменти. Сучасне конкурентне середовище, вибагливість споживачів та розбещеність вибором створюють небувалі раніше челенджі для зростання бізнесу.

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Як зрозуміти, що прийшов час створити щось нове?

Насамперед коли йдеться про відкриття нових ситуацій споживання. Карантин — красномовний приклад таких змін. Або якщо необхідно переглянути рецептуру продукту чи умови надання послуги. Чи коли відбулися зміни в процесі виробництва чи в загальних ринкових умовах.

Симптоми, які вказують на доцільність переосмислення концепції наявного продукту:

Зміна ринкових часток. Погіршення позицій на ринку. Нарікання на якість продукту або припущення, що продукт конкурента став істотно кращим.

У таких ситуаціях потрібно діяти максимально швидко, бо відсутність адекватного лікування та згаяні можливості можуть спровокувати хронічні негативні процеси в бізнесі.

Саме створення інновації — не є чарівною пігулкою. За різними оцінками експертів виживають від 5% до 20% інновацій. У кризових умовах такі ризики виглядають особливо драматично.

Тож як можна вберегтися від провалу?

Нові лончі мають відповідати потребам споживача, сучасним трендам, правилам гри на ринку, а також – банально – бути якісними. Це очевидні речі, які розуміють усі, хто причетний до виводу на ринок новинок. Однак, навіть коли все зроблено правильно, залишається ризик не бути зрозумілим аудиторією. У таких випадках науковці зазвичай вдаються до експериментів. Багато маркетологів також розуміють правильність такого підходу.

Product launch Лонч продукту – це етап ринкового запуску нового готового продукту, коли потрібно переконати споживачів в необхідності покупки.

Оскільки під час запуску новинок швидкість має значення, існують автоматизовані платформи для тестування ідей, концепцій, упаковок та продуктів.

Процес відбувається наступним чином

Після оформлення усіх формальностей щодо домовленостей та конфіденційності, потрібно завантажити новинку на портал до вже готового інструментарію, що знайде та поспілкується онлайн із цільовою аудиторією та вивантажить на дашборд результати такого експерименту.

Після цього експерти у сфері новацій визначать її потенціал в порівняні з нормами щодо стандартних KPIs для таких продуктів та послуг, а також дадуть усі необхідні рекомендації щодо вдосконалення ідеї, концепції, упаковки або продукту.

Уся процедура займає не більше 7 днів і ґрунтується на репрезентативних відповідях саме тієї аудиторії, на яку націлена ваша новинка. Якщо потрібен нестандартний набір питань для зворотного зв’язку зі споживачем, для цього існує інструмент для самостійного створення невеличкого дослідження на такій самій високій швидкості реалізації.

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Доопрацювання та конкретизація

Однак не всі новинки вкладаються в стандартні або прості схеми тестування. Часто ідеї потребують доопрацювання або конкретизації із самим споживачем. Тут на допомогу приходять глибші якісні та кількісні дослідження, інтерв’ю з експертами, інсайтмент воркшопи, стратегічні сесії з командою проєкту тощо. Підбір оптимального набору маркетингових інструментів зазвичай ґрунтується на природі самої інновації. Крім того, у таких проєктах експерти залучають велику кількість додаткової інформації з різних джерел. Такий системний підхід робить запуск нового продукту максимально успішним та прогнозованим.

Загалом, варто зазначити, що новації — це один із найефективніших шляхів для зростання бізнесу, оскільки вдала інновація грає на користь не лише бренду, а й розширює категорію загалом. Для створення вдалої інновації необхідна спільна робота маркетингової команди та консультантів із новацій, що базується на глибокому розумінні потреб споживача.