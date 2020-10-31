Американський підприємець та винахідник Ілон Маск опублікував опитування у Twitter, що стосується потенційного випуску робота у вигляді дівчини-кішки. Користувачі соціальної мережі із захопленням сприйняли ідею та почали охоче пропонувати інженеру свої варіанти розробки.

Засновник та генеральний директор Tesla запитав підписників, чи варто компанії випустити роботизовану дівчину-кішку. Маск запропонував два варіанти відповіді: "безумовно" та "звичайно", пише birdinflight.

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Так, понад 81 відсоток підписників проголосували за перший варіант, і 18 відсотків – за другий. Ба більше, користувачі сприйняли опитування з гумором та почали відповідати в коментарях мемами.

Tesla should make catgirl robots? — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2020

"Читаєте мої думки", – пише користувач.

Користувачі Twitter зізналися, що з нетерпінням очікують на презентацію новинки та готові витратити на неї будь-які гроші.

Можливо, я не куплю автомобіль Tesla, але продам душу за робота у вигляді дівчини-кішки з усіма опціями.

I might not buy a Tesla car but i might sell my soul for a robot Catgirl with All the options like Allllll the options pic.twitter.com/HwlugyylUK — Failing Humanity (@FailingHumanity) October 29, 2020

"Ілон Маск пояснює переваги дівчини-кішки"

Один з підписників порівняв майбутнього робота з ракетою Falcon 9 від Space X.

Falcon might, pic.twitter.com/0BEblUs7Zx — Project Rocket Girls Official (@PJ_Rocket_Girls) October 29, 2020

"Час настав! Зробіть це"

"Генетично модифіковані дівчата-кішки від Ілона Маска"

genetically modified cat girls from Elon Musk pic.twitter.com/j1h30iJRA8 — Kateling (@Kateling17) October 29, 2020

"Між подорожжю на Марс та дівчиною-кішкою я оберу дівчину-кішку"

Between travel to Mars and catgirl robots I pick catgirl robots pic.twitter.com/uL2vZq3MMs — Martin Kadlec (@BSHarou) October 29, 2020

Підписники почали робити власні припущення про те, як виглядатиме новітній робот від Tesla.

If they will look as imagined or something in the middle=,pourquoi pas pas . Kind Beauty will save the world:) pic.twitter.com/igj6DKWysf — Alina Potseluyeva (@AlinaPotselyeva) October 29, 2020