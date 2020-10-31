Ілон Маск запитав, чи варто Tesla створювати робота жінку-кішку: мережа вибухнула мемами
Американський підприємець та винахідник Ілон Маск опублікував опитування у Twitter, що стосується потенційного випуску робота у вигляді дівчини-кішки. Користувачі соціальної мережі із захопленням сприйняли ідею та почали охоче пропонувати інженеру свої варіанти розробки.
Засновник та генеральний директор Tesla запитав підписників, чи варто компанії випустити роботизовану дівчину-кішку. Маск запропонував два варіанти відповіді: "безумовно" та "звичайно", пише birdinflight.
Читайте також: Як виглядає готовий космічний корабель Ілона Маска: фото Starship
Так, понад 81 відсоток підписників проголосували за перший варіант, і 18 відсотків – за другий. Ба більше, користувачі сприйняли опитування з гумором та почали відповідати в коментарях мемами.
"Читаєте мої думки", – пише користувач.
Користувачі Twitter зізналися, що з нетерпінням очікують на презентацію новинки та готові витратити на неї будь-які гроші.
Можливо, я не куплю автомобіль Tesla, але продам душу за робота у вигляді дівчини-кішки з усіма опціями.
"Ілон Маск пояснює переваги дівчини-кішки"
Один з підписників порівняв майбутнього робота з ракетою Falcon 9 від Space X.
"Час настав! Зробіть це"
"Генетично модифіковані дівчата-кішки від Ілона Маска"
"Між подорожжю на Марс та дівчиною-кішкою я оберу дівчину-кішку"
Поділитися новиною