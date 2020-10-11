Американський стартап Bespoken Spirits розробив нову технологію прискорення витримки віскі. Вона дозволяє зберігати смак напою та може стати у нагоді компаніям, які зазнали збитків через пандемію COVID-19.

Компанії вдалося залучити фінансування у розмірі 2,6 мільйона доларів. Серед її інвесторів, зокрема, є відомий бейсболіст Дерек Джетер, повідомляє Techcrunch.

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Технологія ACTivation

Bespoken Spirits – не перша компанія, яка намагається зменшити час, необхідний для витримки віскі. Проте її власники запевнили, що вони першими об'єднали це з підходом на основі машинного навчання.

Замість того, аби поміщати спирт в діжку і просто чекати, поки природа зробить свою справу, ми використовуємо технологію ACTivation — з буквами A, C і T. Вони означають аромат, колір та смак,

– пояснив Стю Аарон, засновник компанії.

"Вона дозволяє контролювати процес та хімічні реакції. Тож нам вдається виготовити унікальний спирт преміум-якості, ми маємо можливість робити це всього лише за кілька днів, а не десятиліть", – додав він.