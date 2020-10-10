Tesla не відмовляється від ідеї роботизованої зарядки для безпілотників: Ілон Маск
Нещодавно засновник Tesla Ілон Маск заявив, що роботизований зарядний пристрій для безпілотних автомобілів, ідею якого розробили ще в 2015 році, може бути реалізовано.
Ідея розробки полягає в тому, щоб автомобілі заряджалися без втручання людини. Tesla розраховує на це, адже в майбутньому компанія володітиме автопарком безпілотників, пише 3dnews.
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Розробники відзначають, що концепція роботизованої зарядки цілком закономірна. Якщо електромобілі будуть експлуатуватися без водіїв, то можливість заряджати їх без участі людини в підключенні зарядки до автомобіля стає як ніколи актуальною.
Що говорить Маск?
Додамо, генеральний директор Tesla зазначив, що компанія все ще прагне реалізувати концепцію автоматизованої зарядки у вигляді робота-змії. Однак винахідник не повідомив, коли саме ідея може бути втілена в життя.
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