Нещодавно засновник Tesla Ілон Маск заявив, що роботизований зарядний пристрій для безпілотних автомобілів, ідею якого розробили ще в 2015 році, може бути реалізовано.

Ідея розробки полягає в тому, щоб автомобілі заряджалися без втручання людини. Tesla розраховує на це, адже в майбутньому компанія володітиме автопарком безпілотників, пише 3dnews.

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Розробники відзначають, що концепція роботизованої зарядки цілком закономірна. Якщо електромобілі будуть експлуатуватися без водіїв, то можливість заряджати їх без участі людини в підключенні зарядки до автомобіля стає як ніколи актуальною.

Що говорить Маск?

Один з підписників Ілона Маска у Twitter запитав про те, чи зможе електромобіль з новітнім оновленням FSD – опція автопілота Tesla Full Self-Driving – самостійно доїхати до власника, наприклад, з іншого міста. Засновник та ідейний натхненник Tesla запевняє, що це цілком можливо, за умови, що компанія створить роботизований зарядний пристрій. Адже цілком логічно, що для успішної подорожі автомобілю буде потрібно самостійно підзарядитися.

Додамо, генеральний директор Tesla зазначив, що компанія все ще прагне реалізувати концепцію автоматизованої зарядки у вигляді робота-змії. Однак винахідник не повідомив, коли саме ідея може бути втілена в життя.