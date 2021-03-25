Нове IT-рішення: електромережі Дніпропетровської області ремонтуватимуть "Мобільні бригади"

ДТЕК Дніпровські електромережі почав застосовувати нове IT-рішення – програмний комплекс "Мобільні бригади". Це мобільний додаток та програмне забезпечення, яке дозволяє відмовитися від зайвої паперової роботи та більш ефективно планувати роботу співробітників.

Завдяки IT-рішенню енергетики зможуть швидше виконувати ремонти на мережі та таким чином скоротити час перебування жителів області без напруги під час аварійних відключень.

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Новий програмний комплекс покликаний оптимізувати роботу ремонтних бригад, тим самим допомогти швидше відновлювати електропостачання для клієнтів. Фахівці виїжджають, оснащені смартфонами з відповідним мобільним додатком. У ньому отримують завдання, фіксують виявлені дефекти та звітують про виконану роботу. Фахівці не витрачають час на заповнення різних паперових форм, що дозволяє їм швидше ліквідувати аварії. За попередніми оцінками, час ремонту за допомогою застосування подібного програми можна скоротити на 10-15%. Зараз на Дніпропетровщині вже пройшли навчання та працюють з новим програмним забезпеченням 95 бригад ДТЕК Дніпровські електромережі.



Електромережі Дніпропетровської області ремонтуватимуть "Мобільні бригади" / Фото ДТЕК

Генеральний директор ДТЕК Дніпровські електромережі Андрій Терещук зауважив, що інноваційний IT-проєкт "Мобільні бригади" позбавляє від зайвої паперової роботи, допомагає більш раціонально планувати маршрути, переводити планування та звітність в онлайн.

Проєкт вже запустили в Синельниківському, Павлоградському, Новомосковському та Нікопольському районах, де працює 86 ремонтних бригад й 9 бригад з огляду ліній. Фахівці пройшли відповідне навчання. Цього року плануємо закупити ще 350 мобільних пристроїв та навчити понад 400 бригад. Таким чином ми масштабуємо проєкт на всю Дніпропетровську область, – зазначив гендиректор ДТЕК Дніпровські електромережі.

Дефекти, виявлені під час огляду обладнання, відразу надходять до бази даних. Це допомагає усувати їх більш оперативно, не допускаючи виходу з ладу обладнання та аварій. В результаті ремонти виконуються швидше, а жителі Дніпропетровської області отримують якісний сервіс.

Програмний комплекс складається з двох продуктів: мобільний додаток, створений експертним центром цифрових технологій ДТЕК, та панель планування MRS компанії SAP, який є світовим лідером в розробці програмних рішень для бізнесу.



IT-рішення "Мобільні бригади" / Фото ДТЕК

"ДТЕК залучає міжнародні інвестиції, нові технології в Україні, створюючи інноваційну екосистему. Ми системно впроваджуємо технології автоматизації та цифровізації для того, щоб перетворити українські мережі в інфраструктуру Smart Grid – надійну, гнучку та стійку. Ми впроваджуємо IT-рішення в роботу бригад, щоб наш сервіс для клієнтів ставав швидше та якісніше. У 2020 році ми почали використовувати цю технологію в Києві, у 2021-му вона вже з'явилася в Дніпропетровській області", – підкреслив Іван Гелюх, генеральний директор ДТЕК Мережі.

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Раніше ми повідомляли, що у 2021 році оператори систем розподілу ДТЕК Мережі встановлять 122 тисячі розумних лічильників в оселях клієнтів. Загальна кількість розумних приладів обліку до кінця року складе 820 тисяч. Найбільше нових лічильників буде встановлено ДТЕК Дніпровські електромережі – 67 тисяч та в місті Київ компанією ДТЕК Київські електромережі – 51 тисяча.