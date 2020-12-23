В енергетичному холдингу ДТЕК представили новий цифровий продукт в рамках програми цифрової трансформації MODUS. Рішення під назвою "Мобільні ремонтні та обхідні бригади" буде допомагати працівниками компанії в оглядах і ремонтах устаткування шахт, електростанцій і мереж.

У чому проблематика?

Для енергетичної компанії (як і для багатьох інших) є важливим ефективне обслуговування обладнання, яке є технічним "серцем" для роботи різних систем. Іншими словами – важливо, щоб все було справним і працювало ефективно, адже це означає, що ми будемо вчасно отримувати світло і тепло в наших будинках. За станом цього обладнання стежать спеціальні сервісні бригади фахівців. Вони регулярно оглядають його і ремонтують у разі необхідності.

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Не секрет, що енергетика впевнено стає цифровою. Наразі найкращі практики з роботи сервісних служб "в полях" (Field Service Management) і цифрової трансформації процесів формуються насамперед на заході, завдяки розвиненій індустрії та активному впровадженню передового програмного забезпечення. І ті, хто переймають цей світовий досвід автоматизації першими, – виходять в лідери своєї індустрії. Функціонал таких цифрових продуктів оптимізує процеси, на які нецифрові компанії витрачають до 60% робочого часу своїх співробітників, втрачаючи як на швидкості ремонтів і відновленні роботи, так і в фінансовому плані.

У ДТЕК за станом мереж, шахт і ТЕС стежитимуть цифрові "Мобільні бригади" / Фото ДТЕК

Що можуть "Мобільні бригади" ДТЕК?

"Мобільні бригади" – це платформа для автоматизації обслуговування. Функціонал рішення дозволяє не тільки оперативно фіксувати дефекти, виявлені бригадами, але також планувати та підтверджувати ремонти, прискорювати виконання облікових операцій в рази, накопичувати необхідні дані в цифровому вигляді для подальшого аналізу і побудову глибокої аналітики з застосуванням предиктивних моделей.

За словами Олесі Комарової, менеджерки з управління продуктом в програмі MODUS, рішення дозволяє вивести ремонтне обслуговування й огляди устаткування на абсолютно новий рівень. Разом з диспетчеризацією заявок, система може планувати роботу всього технічного персоналу компанії і їх завантаженість, терміни та частоту повторних звернень щодо обладнання, якості виконання завдань.

Ці дані дають можливість проводити проактивну аналітику, яка дозволить не тільки контролювати, скільки саме фахівців потрібно. Продукт дозволяє показати місця на об'єктах, що потребують особливої ​​уваги. Це дуже важлива інформація. Вона дозволить скоротити число позапланових робіт, зменшити час простою і підвищити час служби обладнання. Даним функціоналом вже користуються на ТЕС,

– зазначила вона.

При розробці рішення MODUS використовував передові технології – мікросервісну і гібридну архітектури, контейнеризацію для інтеграції з хмарними рішеннями, а в цілому в роботу було залучено два десятка фахівців ІТ та цифрової експертизи.

Перспективи рішення

У мережах і ТЕС продукт вже переступив поріг стадії тиражу, більш того, вже кілька місяців проходить стадію промислової експлуатації. Для шахти зараз йде активна стадія розробки нового функціоналу.

ДТЕК – надійна та відповідальна компанія, яка якісно покращує електропостачання та сервіс для своїх клієнтів. Впровадження онлайн-систем моніторингу та планування – це шлях, яким сьогодні йдуть усі технологічні сервісні компанії Європи. В ДТЕК Мережі ми спочатку запустили інноваційний проєкт в Києві, надалі плануємо його масштабувати в Дніпропетровській, Київській, Одеській та Донецькій областях,

– підкреслив Іван Гелюх, генеральний директор ДТЕК Мережі.

У перспективі цифровий продукт "Мобільні бригади" може повністю замінити паперовий документообіг і зробити роботу енергетиків ефективнішою і комфортнішою.

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"Веб-версія і мобільний додаток для працівників і бригад вивільняють час. Технології "беруть на себе" паперову роботу, додають нові можливості, прискорюють процеси, водночас наші люди зможуть краще сфокусуватися на виконанні своїх завдань. Власне, в такій співпраці технологій і людей для підвищення операційної ефективності, гнучкості та керованості бізнесу, а також безпеки виробництва – ми і бачимо місію програми з цифрової трансформації ДТЕК", – пояснив Дмитро Осика, керівник ІТ і програми MODUS.